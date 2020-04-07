正研究同意「台灣以觀察員加入WHO」？ 　陸駐日使館反駁：假新聞

▲中國駐日大使孔鉉佑。（圖／東方IC）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛假消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO），「我們對這種罔顧事實、憑空杜撰的報導感到震驚和遺憾。」

此前，據日媒報導，中國駐日大使孔鉉佑日前受訪時透露，台灣以「觀察員」的身分出席世界衛生大會的相關問題，已經開始討論、調整。世界衛生組織（WHO）30日也發表聲明罕見提到「台灣」，但對於台灣是否入會的問題，強調還是得取決於其他會員國。

不過，中國駐日本大使孔鉉佑在日本記者俱樂部舉行記者會就相關問題作出了澄清。談話指出，「WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場；需要強調的是，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。」

談話進一步表示，「根據中方同WHO達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣地區進行考察或提供援助；台灣地區能夠及時獲取WHO發佈的全球突發公共衛生事件資訊，台灣地區發生的突發公共衛生事件資訊也能夠及時向WHO通報；這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。」

談話強調，疫情當前，中日應該繼續加強協調合作，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全；希望有關日本媒體秉持基本職業操守，遵守新聞價值底線，更多為疫情防控和中日關係發揮建設性作用。

台灣自2009年至2016年一直以來都以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、觀察員身份、部長名銜受邀參與世衛大會（WHA），但在2017年之後，世界衛生組織便沒再向台灣發函邀請以觀察員身份出席WHA。

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