世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

▲ 台灣防疫再獲國際肯定。（圖／翻攝自國家雜誌）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

台灣遏阻新冠肺炎的努力，再獲國際媒體肯定。美國國家雜誌一篇文章指出，台灣雖不被世衛組織承認是主權國家，防疫成就卻是舉世公認，世衛不理台灣讓全球其他國家付出了代價。

國家雜誌（The Nation）這篇文章標題為「世衛無視台灣。世界付出代價」（The WHO Ignores Taiwan. The World Pays the Price.），副標則是「台灣對冠狀病毒做好比其他國家更周全準備，但世界衛生組織政治掛帥」。撰文者是紐約的作家和編輯威佛瑞德‧陳（Wilfred Chan，音譯），他曾以記者身分在香港報導雨傘運動及其後續。

文章一開頭提到，台灣是最早受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）感染的國家之一，卻也是感染率最低的國家之一。但若從世衛組織取得資訊，對此將一無所知，因為世衛拒絕承認台灣為主權國家。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

儘管台灣官員發出預警，但世衛將台灣阻隔在其全球資訊網絡之外。如今，可能是全世界其他地方付出了代價。

文章花了一些篇幅描寫世衛組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）3月28日接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣一度顯然裝作沒聽見，接著顧左右而言他的情形，赤裸裸揭露地緣政治自相矛盾的荒謬性。然後又提到世衛組織發言人以電子郵件回覆記者問題時，罕見使用「台灣」的情況，稱「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員。且世衛組織正與所有衛生部門密切合作，包括台灣的專家」。

文章指出，台灣1月21日出現新冠肺炎確診首例，義大利與美國也在這前後幾天分別發現第一例。但與其他兩國不同的是，台灣迄今避免了大量死亡，總統蔡英文4月1日宣布台灣將向包括義大利和美國在內等地捐贈1000萬片口罩。

對於台灣而言，這是一個爭取更多認同的機會。

▲台灣4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩，否則將開罰。（圖／記者林敬旻攝）

這篇文章接下來以中國、美國以及非洲國家幾內亞比索、象牙海岸、馬利為例，點出世衛的運作從來就無法擺脫國家的利益，並進一步表示由於美國總統川普上任後，每年都揚言削減對全球衛生事務的預算金額，使得世衛的財務不安感加深，轉而指望中國。

世衛在1980年之前根除全球天花，確實取得了重大的成就，然而它始終依賴僵化的主權觀念，正暴露其局限，與其跨國界使命的核心相矛盾。

重新思考國家主權問題，目前正是最緊要關頭。像台灣這樣的例子顯示，邊界爭端對理解和應對健康與疾病產生多麼強烈而扭曲的影響。對這種冠狀病毒作出最適當應對的社會，至少包括台灣和香港等根本不被世衛組織認為是擁有主權的地方，這難道只是巧合？

結論指出，新冠肺炎大流行已是一場深沉悲劇。透過不再仰賴以競爭國家看待世界的全球衛生系統，可以免於進一步的痛心疾首。世人需要換個角度，專注在衛生工作者、研究人員和社區之間建立由下而上的跨國互利共生。

在這一點上，主權不能拯救人類，但團結可以。