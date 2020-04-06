　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台灣防疫再獲國際肯定。國家雜誌文章標題「世衛無視台灣。世界付出代價」。（圖／翻攝自國家雜誌）

▲ 台灣防疫再獲國際肯定。（圖／翻攝自國家雜誌）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

台灣遏阻新冠肺炎的努力，再獲國際媒體肯定。美國國家雜誌一篇文章指出，台灣雖不被世衛組織承認是主權國家，防疫成就卻是舉世公認，世衛不理台灣讓全球其他國家付出了代價。

國家雜誌（The Nation）這篇文章標題為「世衛無視台灣。世界付出代價」（The WHO Ignores Taiwan. The World Pays the Price.），副標則是「台灣對冠狀病毒做好比其他國家更周全準備，但世界衛生組織政治掛帥」。撰文者是紐約的作家和編輯威佛瑞德‧陳（Wilfred Chan，音譯），他曾以記者身分在香港報導雨傘運動及其後續。

文章一開頭提到，台灣是最早受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）感染的國家之一，卻也是感染率最低的國家之一。但若從世衛組織取得資訊，對此將一無所知，因為世衛拒絕承認台灣為主權國家。

中央流行疫情指揮中心，陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

儘管台灣官員發出預警，但世衛將台灣阻隔在其全球資訊網絡之外。如今，可能是全世界其他地方付出了代價。

文章花了一些篇幅描寫世衛組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）3月28日接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣一度顯然裝作沒聽見，接著顧左右而言他的情形，赤裸裸揭露地緣政治自相矛盾的荒謬性。然後又提到世衛組織發言人以電子郵件回覆記者問題時，罕見使用「台灣」的情況，稱「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員。且世衛組織正與所有衛生部門密切合作，包括台灣的專家」。

文章指出，台灣1月21日出現新冠肺炎確診首例，義大利與美國也在這前後幾天分別發現第一例。但與其他兩國不同的是，台灣迄今避免了大量死亡，總統蔡英文4月1日宣布台灣將向包括義大利和美國在內等地捐贈1000萬片口罩。

對於台灣而言，這是一個爭取更多認同的機會。

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩，否則將開罰。（圖／記者林敬旻攝）

這篇文章接下來以中國、美國以及非洲國家幾內亞比索、象牙海岸、馬利為例，點出世衛的運作從來就無法擺脫國家的利益，並進一步表示由於美國總統川普上任後，每年都揚言削減對全球衛生事務的預算金額，使得世衛的財務不安感加深，轉而指望中國。

世衛在1980年之前根除全球天花，確實取得了重大的成就，然而它始終依賴僵化的主權觀念，正暴露其局限，與其跨國界使命的核心相矛盾。

重新思考國家主權問題，目前正是最緊要關頭。像台灣這樣的例子顯示，邊界爭端對理解和應對健康與疾病產生多麼強烈而扭曲的影響。對這種冠狀病毒作出最適當應對的社會，至少包括台灣和香港等根本不被世衛組織認為是擁有主權的地方，這難道只是巧合？

結論指出，新冠肺炎大流行已是一場深沉悲劇。透過不再仰賴以競爭國家看待世界的全球衛生系統，可以免於進一步的痛心疾首。世人需要換個角度，專注在衛生工作者、研究人員和社區之間建立由下而上的跨國互利共生。

在這一點上，主權不能拯救人類，但團結可以。

ET快訊
染疫4歲童發燒後曾在幼兒園上課4天！38名師生居家隔離
最毒班機10人中鏢航班號碼曝！全機乘客居家隔離
寄送口罩流程出爐！4/9起開始寄送海外
雲林斗六家樂福前「警匪槍戰」　警車撞爛..現場多人受傷
同班機大爆發！3/30美國回台再增3人確診...已10人染疫
爺奶染疫傳4歲孫！幼兒園停課　匡列接觸者175人、45人居家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女入境突改口：付不出14天3萬隔離費！　南韓首度下令「驅逐出境」

紐約急診室40分鐘6人心臟驟停　太平間沒位置…年輕患者嚇到狂哭

鬧鬼郵輪復出！84年歷史「瑪麗皇后號」將做為臨時醫院

她「連續驗出2次陰性」出院後仍復陽！院方急call回隔離

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

日本「不明感染源」案例暴增　專家憂：下一波蔓延高峰期就要來了

《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

珊瑚公主號再添1死！　美禁止遊輪乘客船員搭國內航班「居家隔離14天」

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

台女入境突改口：付不出14天3萬隔離費！　南韓首度下令「驅逐出境」

紐約急診室40分鐘6人心臟驟停　太平間沒位置…年輕患者嚇到狂哭

鬧鬼郵輪復出！84年歷史「瑪麗皇后號」將做為臨時醫院

她「連續驗出2次陰性」出院後仍復陽！院方急call回隔離

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

日本「不明感染源」案例暴增　專家憂：下一波蔓延高峰期就要來了

《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

珊瑚公主號再添1死！　美禁止遊輪乘客船員搭國內航班「居家隔離14天」

竹市國中小新生報到免出門　首度辦理網路報到

桃園人有感地方建設　「開瓶計劃」龍潭區再完成一條道路

首見公托停課！染疫4歲童發燒後曾在幼兒園上課4天

不讓防疫出現破口！　台南藍軍：請市府調查學生清明旅遊史

台女入境突改口：付不出14天3萬隔離費！　南韓首度下令「驅逐出境」

雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

黑幫轉業開茶行誆投資「活水機」　學校家長被騙美金1百萬元

農業紓困申請達26.6億、電商銷售1.95億！陳吉仲提「3方向」救農漁民

防疫超前部署　黃偉哲：台南彈性上班、異地辦公都OK！　

粗工弟「搬水泥15小時」不敢休息！同業暖伸手：若不嫌棄…來找我學技術

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

國際熱門新聞

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

結婚51年　確診夫妻相隔6分鐘分別離世

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

韓媒：2個男人在疫情下守住台灣

強生確診10天宣布：到醫院進行「例行檢查」

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

南韓：吞退燒藥通過檢疫要重罰

美警告：14天內「死病慘重」如珍珠港、911

彭博：台灣成抗疫明星　獲國際大力支持

英國女王發表演說打氣：防疫將會成功

更多熱門

相關新聞

快訊／新冠肺炎累積373例！

快訊／新冠肺炎累積373例！

中央流行疫情指揮中心今（6）日下午公布國內單日再增10例新冠肺炎確定病例，其中9例境外移入、1例本土病例；本土個案為未滿5歲男童(案365)，為案343、356同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

企甲／12日開幕戰四地開打

企甲／12日開幕戰四地開打

保全都送她一片！女搭北捷「拒戴口罩」

保全都送她一片！女搭北捷「拒戴口罩」

活塞主場醫療使用：疫情比911嚴重

活塞主場醫療使用：疫情比911嚴重

藍委批酷碰券超商、電商不能用　經濟部：因疫情重創企業可適用

藍委批酷碰券超商、電商不能用　經濟部：因疫情重創企業可適用

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情台灣國家雜誌

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面