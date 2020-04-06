國民內衣EASY SHOP不敵疫情　預計關閉20間店求自保

▲EASY SHOP預計在6月底前收掉20家，因疫情影響損失慘重 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情掀起倒店潮，台灣知名內衣品牌EASY SHOP也慘遭波及，據了解近年來品牌業績大不如前，加上店租壓力，目前已經關閉多數集中在北部的10多家門市，預估在6月底前收掉20家，因疫情影響損失慘重。

疫情持續升溫，知名國民內衣店EASY SHOP在今（6日）發出聲明：「無奈受到新冠肺炎疫情影響，門市來客數持續下滑，年初苦撐至今業績仍持續衰退，預估至3月底衰退將可能超過二成，在此同時EASYSHOP亦積極與房東協商進行租金調整以求共體時艱。」據了解，品牌近期在通路策略上忍痛將高租金門市割捨，目前已經關閉多數集中在北部的10多家門市，預估到6月底前還會陸續結束近20家門市。

▲EASY SHOP輝煌時期全台有大約250家門市，如今業績與租金壓力被迫轉型 。



EASY SHOP輝煌時期全台有大約250家門市，今年（2020年）疫情爆發前還有將近160家，不過目前台北中山、台北南東、北投中央、新莊復興等門市都已經關閉，更在部分店家招牌貼出了「景氣低迷被迫結束」、「破盤搶便宜」的字樣以求恢復買氣，另外，品牌將重心移至官網，同步祭出清優惠活動，未來不排除待疫情和緩再重振旗鼓。