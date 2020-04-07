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「誰承認台灣是一個國家了？」　中國駐法使館強調：台灣與WHO合作暢通！

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▲▼新冠肺炎,法國,巴黎。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國受新冠肺炎衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

日前上百名台法議員、醫學界人士連署，投書呼籲世衛與台灣合作，引發中國駐法使館不滿，在官網怒批連署「錯誤」。發起人王建慧則表示，「讓中國惱怒的，是集結的聲量」。

日前中央社報導，台灣旅法學子發起台灣加入世界 衛生組織（WHO）連署宣言，並以「世界衛生組織應充 分與台灣合作」為題，投書法國媒體「新觀察家」（L ’Obs）專欄。行動共獲得83位法國議員、51位台灣議員及多位台法醫學界人士表達支持。

然而中國駐法國使館發言人昨日在官網發文，向「新觀察家」編輯部表達抗議。發言人表示，連署宣言「 錯誤百出、滿紙荒唐，不僅不能予人啟迪，反而具有極大的誤導性。更為嚴重的是，它暴露出簽署這篇文章的 人國際知識極度貧乏，邏輯思維十分混亂，政治動機十 分可疑。」

連署發起人王建慧接受中央社記者訪問時表示，對於中國大使館的言論，與其覺得害怕或被威脅，反而覺得其論述既矛盾又可笑。她強調，當初設定立場時，就很慎重地避開統獨議題，並以防疫以及普世人權為主軸 ，「然而中國政府並沒有看到真正的訴求，只會一味把 問題套入統獨框架」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

王建慧說：「從字裡行間可以感受到中國大使館發言人的怒意，而讓他們惱怒的不是投書的內容，而是支持的聲量。希望之後的全球連署活動能獲得更多支持，也讓我們更團結。」

中國駐法使館官網發文首先指出，宣言共有86名法 國議員和40名法國醫生學者連署，卻並未提及51位台灣議員的參與。 接著文章以頗帶有情緒的字詞寫道：「他們張口閉口把台灣稱作『國家』，為其未被邀請參加世衛大會而鳴冤叫屈。誰承認台灣是一個國家了？聯合國嗎？法國嗎？世人皆知的國際知識是，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分 … 台灣既然不是主權國家 ，自然就沒有資格加入 … 那些簽署這篇文章的人，連如此基本的知識都不懂，豈不讓人笑掉大牙？」

中國駐法國使館解釋，既然台灣在沒有加入世衛的 情況下都能很好應對新型冠狀病毒，正恰恰說明「不允許台灣參加世衛大會不會影響台灣的衛生安全」。中國使館亦強調，台灣在「祖國母親」的呵護下，與世衛在技術層面的聯繫和合作是暢通的。

此外，文章反駁台灣優先通知WHO的事實。文章寫道：「事實上，是武漢市政府於2019年12月30日發出新冠肺炎通報 … 台灣是在今年1月23日才發現第一例確 診病例，它怎麼可能在去年12月31日就發出警訊呢？它有先知先覺？」

中國使館否認WHO遭到政治操弄與外交干擾的指控 ，反倒暗指「正是因為某些國家、某些人在台灣加入世 衛組織的問題上一再進行政治操弄，才使世衛組織專注主業的工作不斷受到干擾。」

去年年底網傳中國武漢7人確診SARS，台灣的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞去年12月31日接受中央社記者採訪時表示，當天上午已向中國疾控中心查證，待對方提供查證結果。網路訊息真假參半，中國有流感 、禽流感流行，赴中民眾應做好個人衛生。

外交部國際組織司司長陳龍錦3月24日曾在例行記者會回覆媒體提問時表示，台灣方面去年底即掌握中國武漢一帶有非典型肺炎病例，疾管署第一時間，也就是12月31日，即和WHO的國際衛生條例（IHR）窗口及中方聯繫，希望對方查證並確認相關疫情。（編輯：陳永昌 ）

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