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限制人身自由是對的！鍾南山：這次中央政府完全透明處理疫情

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▲鍾南山受訪 。（圖／翻攝自深圳衛視新聞）

▲鍾南山受訪 。（圖／翻攝自深圳衛視新聞）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中國抗疫專家鍾南山日前首訪時指出，這次處理疫情訊息與17年前SARS有很大不同，當時有關部門是有隱瞞的，「這一次中央政府是完全透明的」。此外，針對陸中央採取的措施，包括限制個人自由等，早期有很多的爭議，鍾南山指出「現在回頭看，我們做法是對的。」

據《深圳衛視》報導，鍾南山日前受訪時被問及「您的每一次發聲都會引起大家廣泛的關注，這個時候講真話會有壓力嗎？您是依據證據來說，還是說會通盤地去考量其他的因素？ 」

鍾南山回應說，「我想要是越考慮得通盤就越平（圓）滑了，還是需要把主要的問題講出來，我想這一次跟上次有很大不同。應該說17年前，我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

鍾南山表示，記得疫情初期他們向陸中央匯報後，過一到兩天就採取行動。「一個是圍堵武漢；第二個全國的群防群治；第三個是透明，要求所有的城市都要報疫情情況；第四個就是強化對個體的檢測。所以這個工作一做的話，我們就取得成功。」不過讓他感到欣慰的是，疫情早期限制人的自由等措施，當時是引起外界極大議論的，「現在回頭看，我們做法是對的」。

對比2003年的SARS，鍾南山認為有些不一樣，「以前就比較重視醫療，重視我們國家的政策走向，倒不太重視總結和學術。所以在那個年代的話，我們並沒有發表很多的文章，沒有總結。但這次又不同，一方面進行積極地防治，一方面我們也積極總結，所以中國現在很多經驗在國際上是被人所採納以及接受，這個是一個很大的進步。」

因此，他認為每個階段有不同的一些重點，早期當然是對疾病的認識，以及考慮怎麼樣治療，那麼到近期的主要就是對各種各樣的嘗試跟治療進行總結。總結出來才能夠發表，才能夠得到世界的認可，同時對世界的防治也起了很好的作用。

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