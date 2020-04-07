快訊／性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍魔陳伯謙二審逃死　改判無期徒刑

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。檢方起訴後求處死刑，一審台北地院也將他判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院7日宣判，逆轉改判陳柏謙無期徒刑，可上訴。

▲華山分屍案嫌犯陳伯謙，二審逃死。（圖／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

陳男2018年於華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，死者高姓女學員多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡，隔天凌晨，陳男趁高女無力反抗時性侵，高女雖明示拒絕，但陳男仍不罷手，性侵得逞並勒斃高女。

陳男持利刃將死者分屍，在草堂內肢解成13塊，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑。

台北地院一審時，陳男翻供，辯稱另有一名ERIC的台灣籍男子殺害，他受威脅後協助分屍與棄屍。一審法院不採信，認定陳男有罪，考量他與高女僅認識數天，並無親密交往關係，僅因高女不從就性侵殺人，犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審期間，高女家屬出庭應訊，痛罵陳男「人渣」、「畜牲」，甚至欲飛踢陳男。全案於7日宣判，高院逆轉改判無期徒刑。可上訴。

▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）