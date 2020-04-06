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「發現金紓困比較實在！」　國民黨團：讓急需用錢民眾維持日常開銷

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▲▼國民黨團召開「挺紓困 發現金 卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「挺紓困 發現金 卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

行政院日前拍板第2階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，紓困特別預算將追加1500億元。國民黨立法院黨團6日召開記者會，認為政府直接發現金救紓困比較實在，不過要納入「排富」方式發放，這樣較能減緩急需者的經濟壓力，讓民眾能安心防疫。

國民黨團6上午召開記者會，對於政院提出第2階段紓困方案表達樂觀其成，也願意支持，但是許多產業因為新型冠狀病毒疫情影響，面臨經營困境，勞工面臨收入驟減，經濟振興紓困內容緩不濟急，因此強烈建議政府，比照其他國家發放現金的方式，納入國民黨團建議的「排富」方式發放，以減緩有急需者的經濟壓力，幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，讓民眾能安心防疫。

▲▼國民黨團召開「挺紓困 發現金 卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團書記長蔣萬安表示，這波疫情尚無法預期何時結束，世界各國都出現經濟急速衰退警訊，美國上周已經出現664萬名失業者，打破金融海嘯以來66.5萬人的歷史紀錄。在台灣，統計到3月底為止，放無薪假人數飆升到7916人，換句話說，政府推出的紓困方案，並沒有立竿見影的效果，甚至有部分業者抱怨，政府部門多頭馬車，補助辦法多如牛毛，程序麻煩，不如不申請。

蔣萬安提出4大方向，建議政府發放現金，幫助一般民眾度過難關。第一，「安家安心，共度艱難」，面對未來疫情不知盡頭，各行各業哀鴻遍野，只能精簡人力，放無薪假，可預見湧現大量失業潮，而緊接著畢業季來臨，許多年輕人畢業即將面臨失業，可預見對經濟衝擊有多嚴重，應直接發放現金紓困，對於市場的復甦爭取更多的時間，讓政府能在民心安定之下，推動相關紓困方案。

蔣萬安指出，第二，「照顧弱勢，現金最佳」，在台灣有許多弱勢族群包括：身心障礙者、中低收入戶，甚至育兒家庭、社會新鮮人、失業族群等等，面對這次疫情衝擊，在經濟上抵禦能力薄弱，而發放現金可以馬上解決生活基本上的需求。

▲▼國民黨團召開「挺紓困 發現金 卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，第三點「生存照顧，刺激消費」，對於受到疫情影響，急需用錢養家活命的民眾，馬上有一筆錢可以運用，維持日常基本開銷。同時，可以直接刺激消費，對於有固定收入、存款的民眾來說，多出一筆現金可使用，會立即投入消費市場使用，等於注入經濟活水，亦可避免相關產業出現倒閉潮的隱憂。

蔣萬安表示，第四點「直接有效，方便消費」，政府經濟紓困不管是「振興抵用券」還是「酷碰券」，都沒有發放現金來的直接、有效。「振興抵用券」、「酷碰券」的概念，類似百貨公司「買千送百」的促銷概念，必須先消費若干金額，才能獲得折扣，「問題是受到疫情影響，已經失業、放無薪假，經濟陷入困境，生計都有問題的人，怎麼還能期待他們去消費？就算是還有能力消費的人，還得等到疫情趨緩，才會使用國旅住宿折扣券，相關產業能撐這麼久嗎？事實上，現金是最迫切、最直接、有效投入市場刺激消費的方式。

蔣萬安表示，現金發放的方式，可參考度綜合所得稅，各級距申報稅額統計表作為依據，作為「排富」標準。財源部分可用特別預算舉債籌措，同時可檢討第二期前瞻計畫，「以緩濟急」將不需要及時投入的預算，挪用到現金發放預算經費中使用。發放方式可以戶為單位，細項規定可由經濟部規劃。

國民黨團總召林為洲表示，行政院第2階段紓困方案1兆500億元中，其中有7000億元用於紓困貸款，借款企業或個人未來還是要還給銀行，並非1兆500億元全部投入讓民眾有感。國民黨團在此刻提出發放現金，重點在於紓困，而非政府的振興，解決民眾經濟、財務上的困境。全世界受疫情影響，歐美、東南亞國家均以發放現金為主要紓困方式，目的先讓一般民眾度過眼前難關。

林為洲指出，對於行政院紓困2.0版，猶如補釘式紓困，哪裡有困難，就往哪裡補，完全沒有整體規劃、系統性作法，國民黨團對於行政院紓困2.0版絕對支持，但強烈建議政府，除了振興，更該顧及一般民眾，現金補助是最好的方案。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，防疫和紓困必須併行，許多產業和勞工收到衝擊、影響，從最早紓困特別條例的600億元、「移緩濟急」1000億元，到現在紓困方案2.0的1兆500億元，企業貸款的比例佔得最多，真正直接給予民眾紓困、看得到、拿得到的只有少數，即便看得到、拿得到，程序又相當繁瑣，縱使2.0版紓困的對象有增加，畢竟未能擴及更多一般民眾、弱勢族群。

林奕華呼籲政府，採納國民黨發放現金的意見，照顧更多一般民眾，尤其是弱勢族群，讓個人與家庭在這次疫情中得以紓解。

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