勸乘客戴上口罩！女列車長遭「飆罵3字經+襲胸」…基隆市衛生局將開罰

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

新冠肺炎疫情延燒，交通部長林佳龍宣布，1日起搭乘台、高鐵的旅客，都需配戴口罩，並且量測體溫，若發燒者不可搭乘。怎料，5日有1男子在上火車後因脫下口罩遭女列車長規勸，不滿之下他竟出口飆罵列車長三字經，甚至動手襲胸。台鐵當日下午證實此事，表示將力挺認真執勤的同仁，同時已保留法律追訴權。

▲台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字經及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

4月1日起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站實施全面測量體溫，體溫過高者不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其搭乘中長程大眾運輸，包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還強制配戴口罩以降低風險。

▲台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字經及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

5日上午1名男子搭乘火車期間不斷穿脫口罩，列車行駛至基隆市七堵區百福車站時，女列車長上前勸導，怎料男子心生不滿下，竟向這名女列車長開嗆三字經，甚至還出手戳她胸部。女列車長嚇的急通報七堵鐵路警察，隨後也趕緊播音、通知旅客轉乘下一班車，經處理，列車因此延後25分鐘，9時13分才恢復行駛。

台鐵6日下午2點開記者會說明此事表示，女列車長案發當下是在進行全車驗票，並未特定針對單一對象，且事發後都有依照公司SOP處理，堪為表率。台北運務段古時彥段長再稱，因女列車長認真執行公務，公司將會力挺到底，未來如果列車長要提告，台鐵也會提供必要法律協助，至於男子違規不戴口罩的部分，目前已移請路警局函報基隆市衛生局開罰。

而事件爆發後，5日晚上台鐵也對內發布通告向員工表示，近日為了落實防疫措施，可能會開始面對諸多爭執及衝突，大家務必以自身及旅客安全為首要考量。台鐵再次提醒呼籲大家，目前體溫37.5度、沒戴口罩者皆不能上車，在列車上也要全程戴口罩，一旦屢勸不聽類似有言語暴力攻擊車長，就有通報警方，協助類似有言語暴力攻擊車掌。

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