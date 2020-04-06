　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勸乘客戴上口罩！女列車長遭「飆罵3字經+襲胸」…基隆市衛生局將開罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

新冠肺炎疫情延燒，交通部長林佳龍宣布，1日起搭乘台、高鐵的旅客，都需配戴口罩，並且量測體溫，若發燒者不可搭乘。怎料，5日有1男子在上火車後因脫下口罩遭女列車長規勸，不滿之下他竟出口飆罵列車長三字經，甚至動手襲胸。台鐵當日下午證實此事，表示將力挺認真執勤的同仁，同時已保留法律追訴權。

▲▼台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字金及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字經及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

4月1日起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站實施全面測量體溫，體溫過高者不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其搭乘中長程大眾運輸，包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還強制配戴口罩以降低風險。

▲▼台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字金及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字經及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

5日上午1名男子搭乘火車期間不斷穿脫口罩，列車行駛至基隆市七堵區百福車站時，女列車長上前勸導，怎料男子心生不滿下，竟向這名女列車長開嗆三字經，甚至還出手戳她胸部。女列車長嚇的急通報七堵鐵路警察，隨後也趕緊播音、通知旅客轉乘下一班車，經處理，列車因此延後25分鐘，9時13分才恢復行駛。

台鐵6日下午2點開記者會說明此事表示，女列車長案發當下是在進行全車驗票，並未特定針對單一對象，且事發後都有依照公司SOP處理，堪為表率。台北運務段古時彥段長再稱，因女列車長認真執行公務，公司將會力挺到底，未來如果列車長要提告，台鐵也會提供必要法律協助，至於男子違規不戴口罩的部分，目前已移請路警局函報基隆市衛生局開罰。

而事件爆發後，5日晚上台鐵也對內發布通告向員工表示，近日為了落實防疫措施，可能會開始面對諸多爭執及衝突，大家務必以自身及旅客安全為首要考量。台鐵再次提醒呼籲大家，目前體溫37.5度、沒戴口罩者皆不能上車，在列車上也要全程戴口罩，一旦屢勸不聽類似有言語暴力攻擊車長，就有通報警方，協助類似有言語暴力攻擊車掌。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字金及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
最毒班機10人中鏢航班號碼曝！全機乘客居家隔離
寄送口罩流程出爐！4/9起開始寄送海外
雲林斗六家樂福前「警匪槍戰」　警車撞爛..現場多人受傷
同班機大爆發！3/30美國回台再增3人確診...已10人染疫
爺奶染疫傳4歲孫！幼兒園停課　匡列接觸者175人、45人居家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

黑幫轉業開茶行誆投資「活水機」　學校家長被騙美金1百萬元

快訊／雲林斗六警匪追逐！通緝犯抵抗「駕車衝撞」　現場5人受傷

新竹男持棍棒國道「走秀」　駕駛差點嚇尿：碾過神主牌

明道哥欠賭債百萬帶妻小輕生同死　殺人罪不起訴…追債組頭另案偵辦

騎樓變產房！　台中少婦等不及了　4未婚男警消初體驗直呼難得

勸乘客戴上口罩！女列車長遭「飆罵3字經+襲胸」…基隆市衛生局將開罰

嚇死人！台南空地驚見「血淋淋斷腳」急報案　警拉封鎖線揭真相

新婚才1個月...老公「逼墮胎」！帶砲友回家激情交疊　正宮崩潰：他到處約

保全都送她一片了！女搭北捷「拒戴口罩」強闖關　警恐開出1.5萬罰單

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

黑幫轉業開茶行誆投資「活水機」　學校家長被騙美金1百萬元

快訊／雲林斗六警匪追逐！通緝犯抵抗「駕車衝撞」　現場5人受傷

新竹男持棍棒國道「走秀」　駕駛差點嚇尿：碾過神主牌

明道哥欠賭債百萬帶妻小輕生同死　殺人罪不起訴…追債組頭另案偵辦

騎樓變產房！　台中少婦等不及了　4未婚男警消初體驗直呼難得

勸乘客戴上口罩！女列車長遭「飆罵3字經+襲胸」…基隆市衛生局將開罰

嚇死人！台南空地驚見「血淋淋斷腳」急報案　警拉封鎖線揭真相

新婚才1個月...老公「逼墮胎」！帶砲友回家激情交疊　正宮崩潰：他到處約

保全都送她一片了！女搭北捷「拒戴口罩」強闖關　警恐開出1.5萬罰單

首見公托停課！染疫4歲童發燒後曾在幼兒園上課4天

不讓防疫出現破口！　台南藍軍：請市府調查學生清明旅遊史

台女入境突改口：付不出14天3萬隔離費！　南韓首度下令「驅逐出境」

雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

黑幫轉業開茶行誆投資「活水機」　學校家長被騙美金1百萬元

農業紓困申請達26.6億、電商銷售1.95億！陳吉仲提「3方向」救農漁民

防疫超前部署　黃偉哲：台南彈性上班、異地辦公都OK！　

粗工弟「搬水泥15小時」不敢休息！同業暖伸手：若不嫌棄…來找我學技術

最毒班機10人中鏢航班號碼曝！全機乘客居家隔離

76年首位視導軍聞社元首　蔡英文為黑鷹事故受傷記者打氣

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

感覺屁股被頂！女老師伸手一抓　下秒猛巴學生頭

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

深夜漲慾火！她上網看片驚見自己成主角　怒提告

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

單親女童害同學斷牙要賠52萬　超慘身世曝

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

進房30分鐘後　養生館辣妹突脫內褲

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

韓夫妻趴趴走罰30萬　沒錢繳差點住機場

台南驚傳女駕駛停車墜B3受困搶救

旗津渡輪站發現男屍！警公布追查身分

桃園居家檢疫男趴趴走　鄭文燦怒：罪加一等要重罰

更多熱門

相關新聞

保全都送她一片！女搭北捷「拒戴口罩」

保全都送她一片！女搭北捷「拒戴口罩」

中央疫情指揮中心3日宣布，民眾搭乘大眾運輸系統需配戴口罩，勸導不聽者可依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。一名網友在臉書爆料公社PO文，表示5日當天在台北車站目擊一名女子不願配合配戴口罩，還一度強行闖關上車，「保全都已經給她口罩了，戴上有這麼困難嗎？」

師生上課戴口罩？北市：沒有強制

師生上課戴口罩？北市：沒有強制

蘋果推出醫用防護面罩助全球抗疫

蘋果推出醫用防護面罩助全球抗疫

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

防破口！逛夜市、市場也要戴口罩

防破口！逛夜市、市場也要戴口罩

關鍵字：

台鐵口罩規勸襲胸三字金延誤

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面