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防疫義消動起來！　協助市府宣導社交距離

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▲台南市長黃偉哲動員台南市義消人員，請利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施，避免疫情傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲動員台南市義消人員，請利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施，避免疫情傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化防疫，台南市長黃偉哲動員台南市義消人員，請利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施，避免疫情傳播，黃偉哲市長說「命是自己的，健康是自己的」，期望大家要有正確防疫觀念。

依據中央流行疫情指揮中心表示，新型冠狀肺炎疫情已擴大至全球大流行，我國近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，威脅國內防疫安全。為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，鼓勵社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少1.5公尺，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

▲台南市長黃偉哲動員台南市義消人員，請利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施，避免疫情傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲於清明連假期間，前往多處人群聚集的地區強化防疫工作，4月4日晚上前往花園夜市，向攤商及消費者宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，期望透過自我保護也保護他人的各項防疫作為，將新冠肺炎病毒傳染的機率降至最低，並親自拿麥克風，透過義消通訊中隊無人機「空中喊話」，向民眾宣導保持社交距離及戴口罩，以降低疫病感染與傳播的機會。

▲台南市長黃偉哲動員台南市義消人員，請利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施，避免疫情傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長6日再召集台南市義勇消防總隊暨所屬義消大隊、中隊、分隊義消幹部，請大家這段期間利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導遵守社交距離、持續作好個人手部及呼吸道衛生，若出現發燒、咳嗽等症狀，請戴上口罩儘速就近就醫，落實生病在家休息，避免疫情傳播等防疫措施。

消防局長李明峯表示，懇請大家於清明連假後的未來兩週務必小心防範，出入戴口罩、勤洗手，家裡常消毒，衛生習慣做好做滿。必要出席公共場合時，亦須做好保持社交距離，這樣才能有效達到防疫效果。

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