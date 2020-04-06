台東縣觀光相關產業轉型培訓計畫　6日首梯次開訓

▲ 台東縣觀光相關產業轉型培訓計畫，4/6日首梯次開訓。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣工商策進會協助台東縣旅館商業同業公會，專案輔導撰寫的【交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓補助案】，第一梯次已經核定，計補助238萬6760元，於6日舉行開訓典禮，縣長饒慶鈴特別應邀為首梯次80名學員加油打氣，她勉業者能夠將此次新冠疫情危機化為轉機，縣府期盼與縣內旅遊業者共渡難關。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，對國內觀光產業造成相當大的衝擊，已有不少業者預備以無薪假、裁員等應急措施企圖求存。為因應重大疫情對觀光相關產業營運影響，交通部日前公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，希望以學代賑，補助給參加訓練的員工每小時158元，每人每月最高120小時，等於每月每人最高補助1萬8960元。



台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼指出，共計送出3個梯次，觀光局要求，第1梯次順利開訓，才會審核第2梯次。因疫情關係每梯次觀光局只同意招生80員，共計補助2386760元。以訓代賑每位學員補助120小時，每小時158元，完訓可領18960元。若3個梯次，都能順利完訓，旅館同業將可從中央獲得紓困補助7160280元。雖然經費真的不多，但在此艱困時期對旅館業也是一項重要的補貼。

►對抗病毒看這裡