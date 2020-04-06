公司9人「有8人去過墾丁」！他自帶超強大邊緣屬性…網幫哭：你被動隔離

▲員工旅遊沒跟到，變成全公司唯一沒去墾丁的。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

清明連假結束，公司紛紛提高防疫警覺，請連假有去11警報景點的員工在家上班。一名網友表示，今天老闆也進行了調查，請大家誠實報告連假去了哪些地區，想不到有8位同事坦言一起去了一趟墾丁，最讓他崩潰的是，整間公司只有9位員工。

原PO在PTT表示，直到老闆調查大家連假行程時，他才知道其他8位同事都去了墾丁，其中有男有女，「X！放假前也沒聽他們說要去墾丁」，現在整間公司只剩他和老闆最安全，面對這種窘境只能淚水往肚裡吞，但他難過的不是自己沒被邀請，而是公司剩下他一人，「跟這些人一起上班，我好衰阿，好想哭阿～」

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▲墾丁大街清明連假人潮。（圖／記者吳奕靖攝）



雖然這是一齣悲劇，網友看完卻忍不住笑意，「哈哈哈哈哈哈哈哈笑死」、「不忍噓QQ」、「與其要隔離他們，不如隔離自己」、「自帶邊緣屬性」、「看懂了，8個男女比較好配對」、「你該哭的是沒人糾吧」、「員工旅遊你沒去？」、「雙重打擊，分不出來哪個比較痛」、「自主性邊緣，你被動隔離。」

此外，需特別警戒的區域不僅墾丁，政府發出的11個名單內還包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。

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