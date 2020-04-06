白米吸飽特殊藥味…電鍋「乾蒸5片口罩」接著煮飯！　他嚇到胃痙攣：想吐

▲電鍋乾蒸口罩能消毒，但有可能殘留異味在鍋中。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情指揮中心指揮官陳時中日前親自示範「電鍋乾蒸口罩」，很多人也在家嘗試這種口罩消毒法。自由作家洛杉基實測發現，電鍋蒸完口罩會有一股「藥味」，如果再用同個電鍋接著煮飯，白米就會吸飽這股異味，實在難以下嚥。

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洛杉基5日在臉書表示，今天一如往常和老婆在家吃晚餐，奇怪的是，「白飯不但不如往常香，還帶有一點藥味」，味覺敏銳的他馬上察覺異狀並詢問老婆，對方回應，「用電鍋先乾蒸了5個口罩，再來煮飯，所以可能有點味道」，口罩在乾蒸過程中難免飄散異味，至少家裡多出5個乾淨口罩，「我們就可以少排一次隊」，洛杉基得知真相後，忍不住胃部一陣痙攣，「有點想吐…」。

網友回應，即使電鍋乾蒸口罩真的能殺菌，心裡仍會覺得怕怕的，尤其是食物沾染上口罩異味，根本不敢再吃下肚，「蒸口罩的電鍋應不宜再煮食用吧」、「為了蒸舊口罩要買新電鍋」、「有種把病毒吃下肚的感覺，保重」、「真的，一想到蒸的是別人用過的口罩，真的想吐」、「要感謝嫂夫人會持家，為了不讓洛兄心苦排隊買口罩，只好用政府宣傳的方法處理囉！能怎麼辦？」

有網友看到洛杉基這則貼文，私訊建議他買一個新的電鍋，專門用來乾蒸口罩，「我掐指算了一下，電鍋一個3000元，買來乾蒸5元一個的口罩，要蒸600個來用才算夠本」，且乾蒸口罩必須消耗電力、時間、人力，似乎有點本末倒置，除非真的面臨口罩短缺的困境，否則不會選擇用電鍋消毒口罩。

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