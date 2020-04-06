快訊／新冠肺炎累積373例！單日再增10例「1本土、9境外」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日下午公布國內單日再增10例新冠肺炎確定病例，其中9例境外移入、1例本土病例；本土個案為未滿5歲男童(案365)，為案343、356同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入病例分別為5男4女，年齡為20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

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指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案366、367於英國就讀同一所學校，4月2日一同返國，居家檢疫期間，兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機(亦與案364同班機)上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案372、373為家人，3月6日至21日一同至英國及冰島自助旅遊，返國後進行居家檢疫，並分別於4月1日及3日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

其餘2名境外移入病例為獨立個案，出國目的為工作或就學，發現管道為機場。

▲今日新增10個確診個案，其中1人為4歲童。（圖／曾梓倩製）

▲0406連假後自主管理14天。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）