清明人潮引爆防疫破口　沈富雄提解方「出遊民眾取1千人篩檢」

▲清明假期墾丁大街湧入許多遊客，警方出動管制。（圖／記者吳奕靖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

有不少民眾趁著清明連假到戶外走走，但政府擔憂大量人潮恐爆發群聚感染，甚至發送細胞簡訊要求民眾暫勿前往，並保持社交拒離。對此，前立委沈富雄建議，政府應針對連假出遊的民眾中快取1000人做篩檢，可預防兩周的潛伏期擴散的風險。

沈富雄針對新冠肺炎病毒提出一些心得，第一他認為，人多的地方，「社交安全距離」無從執行；二，必須開口進食的地方，戴口罩做不到；三，只靠單桌單椅單客及外帶無法營生的餐飲店必須關門，應免租免息多補貼。

針對連假恐致疫情爆發部分，沈富雄指出，連假去過景點的人「居家辦公」是保護公司，與家中老人隔離才是捍衛國家；連假中熱門景點旅客的平均年齡偏低，所以風險沒有大家想像的高；政府應從連假中去過景點的人趕快取1000人做篩檢（今天做還來得及），兩週後才有故事可說而不用猜。

此外，沈富雄認為，40歲以下得病的致死率小於千分之一（美國華盛頓州篩檢90000人、死338人的data），盡全力保護老人就對了；第一波掃過後，各國存活的老人是相對健康的，災情就沒那麼嚴重了；疫苗一旦上市，全面接種50歲以上的老人就夠，其餘用佛系的思維操作，不必堅壁清野。

沈富雄還說，兩次世界大戰美國人的死亡數分別是11萬和40萬而且是青壯之士，川普把它與新冠肺炎相比，是荒腔走板。

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