染疫4歲男童就讀北部某國小附幼停課2週　教育局：國小已全消毒

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布新冠肺炎新增10確診案例，其中，1例為本土病例（案365），是先前確診美國返台家庭群聚個案的4歲孫子。因個案是北部某公托幼兒園的學童，指揮中心表示，幼兒園停課2週，同班師生、廚工等共38人需居家隔離。該縣市教育局官員表示，國小部分也已消毒。

官員指出，發現個案確診隔天，全校就有進行大消毒，包括國小部分，但重點區域在幼兒園，如遊樂等公共設施。接下來因停課2週，到時復課的前一天也會再進行一次全校大消毒。平日國小上課部分，每天都一定會請同學，要用酒精擦拭門把和課桌椅，到學校也要戴口罩。至於校內其他人員的身體狀況？官員表示，一切要由指揮中心說明。

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指揮中心說明，該個案為案343（奶奶）、356（爺爺）同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，期間在幼兒園被導師放置單獨隔離空間被接回，26日請假休息、27日返回上課，經過週末2天放假，30日、4月1日也有上課。到了4月2日個案奶奶檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

指揮中心發言人莊人祥說，這名幼童的同住家人共有5人，和爺爺、奶奶、爸爸、媽媽以及另外一個弟弟都是同住，至於接觸者匡列，統計幼兒園有38人居家隔離，包含老師、廚工、同班同學；一般接觸者83人自主健康管理包含不同班老師、學童。總計幼兒園4個班，全面停課2週。

