不能拖累阿嬤...單親9歲女童「沿街賣蛋籌52萬」　姑姑：怕被誤會暫不收善款

▲吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名單親的國小三年級女學童，2年前在校與同學資源回收舊報紙時，因重心不穩跌倒，導致幫忙的同學撞斷3根牙齒，對方家長索賠52萬，經濟弱勢的女童為籌措賠償金，假日推著推車沿街叫賣雞蛋「不能拖累阿嬤，同學受傷我有責任」，目前社區協會及里長已出面代協調，事件披露後女童姑姑不願被誤會，暫緩接受捐款，待法院判賠結果。

新北市秀朗國小吳姓女學童在就讀一年級時，幫忙學校做資源回收，與李姓女同學一人一手合力要將舊報紙搬到回收處，不小心重心不穩踉蹌往前倒，女同學也跟著跌倒，當場斷了3根牙齒，事後對方家長要求高額賠償金。

當時原本要求25萬，後來加至40萬，上法院協調時更喊出52萬元天價，2年多的協調始終無法達成共識。由於吳姓女童父親領有身心障礙手冊無法工作，陸配母親早已跑回中國後失聯，女童自小倚靠在市場賣菜的阿公阿嬤養大，事發後阿嬤身體每況愈下，2019年心臟病發住院，阿公更在年底罹癌，2020年農曆年間過世。

女童家境頓時失去依靠，僅靠姑姑一人賺錢支助開銷。當地里長及社區發展協會理事長得知後，主動介入幫忙，3月底代上法院與李姓女童家長委託的律師協調，卻仍無法調降賠償金，目前只能期望法官能在情、理、法判決合理金額。

當地教會得知女童狀況，1月間免費送她雞蛋，女童為籌措賠償金，2個月來利用例假日，推著裝著雞蛋的推車，在附近市場沿街叫賣，希望能分擔阿嬤、姑姑的負擔，「不能拖累阿嬤，同學受傷我有責任」，鄰居紛紛掏錢幫忙，2個月來賺了2000多元。

事件披露後，各方熱心民眾打電話關心，想要以實際行動幫助吳小妹妹，向社區發展協會理事長詢問匯款帳戶，更有新店市民親自送來2萬元現金，協會邱理事長表示不願經手善款婉拒，目前社會局已有專戶供民眾指名捐款，但女童姑姑則表示暫緩接受善款，不願被大眾誤會浪費資源，待法院判賠後再行決定。

他奶奶的美麗小秘訣