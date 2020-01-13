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港女命案家屬向台灣申請「被害賠償金」　料可獲150萬元

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21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

▲潘曉穎與男友陳同佳一同來台旅遊，卻遭男友殺害棄屍。（圖／翻攝當事人臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳出獄至今已近4個月，仍未來台投案，據港媒報導，受害者潘曉穎的家屬日前已依「犯罪被害人保護法」向我方申請犯罪被害賠償金，料可獲150萬元的賠償金。對此，陸委會表示，命案發生以來，政府積極提供家屬所需協助及資訊，包含法律規定的被害賠償金，「家屬若提出申請，政府會依法受理，希望能稍撫慰家屬心靈。」

報導指出，我方政府先前已聯絡受害者潘曉穎的家屬，表示可依照台灣「犯罪被害人保護法」協助申請犯罪被害賠償金，潘曉穎的家屬也已經提出申請，料可獲得150萬元的賠償金，程序已在進行中。

依「犯罪被害人保護法」規定，犯罪被害賠償金由政府先支付，之後再由政府向犯罪行為人（犯人）求償。

對於報導提及之情況，陸委會指出，自潘女命案發生以來，政府始終秉持著同理心、憐憫心，希望能夠彰顯司法正義，同時積極提供被害者家屬所需協助及相關資訊，包括可依「犯罪被害人保護法」規定申請之犯罪被害補償，「潘女家屬如提出申請，政府會依法受理，希望能稍撫慰家屬心靈。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正,為黑鷹事件,總參謀長默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，關於潘女家屬是否已提出賠償申請，以及賠償金的確切數字，陸委會只表示，個案申請狀況，基於對當事人隱私之尊重，沒有進一步說明。

此外，命案兇嫌陳同佳去年10月23日出獄，曾表示願意赴台灣投案，但至今已經將近4個月，仍未來台投案，也完全沒有聯絡我方為他所設立的單一投案窗口，甚至還傳出陳同佳住在隱密、受保護的「安全屋」內。

先前曾有消息指出，陳同佳為避免被當政治籌碼，打算等總統大選結束後才來投案，但大選已經結束兩日，仍未有陳同佳來台的訊息。大選當日（11日），一直協助陳同佳的管浩鳴牧師也只表示，陳同佳自首（投案）的意願沒有改變，誰人當選總統也不會有影響，盼外界多給陳同佳空間，希望很快有消息。

▼兇嫌陳同佳在牧師管浩鳴的陪同下出獄。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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