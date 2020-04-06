黃珊珊看連假人潮「膽戰心驚」：公務同仁都有自覺

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

清明連假期間民眾出遊比例高，許多知名景點人潮壅塞，中央流行疫情指揮中心也針對11個景點發布國家級警報。對此，黃珊珊表示，「真的有點膽戰心驚」，她認為CDC應該跟他們一樣睡不著覺。至於五一連假是否禁止公務員出遊，她強調，公務同仁都有自己的自覺。

對於此次連假出遊者，黃珊珊說，請人事處各局處去了解，請他們自主健康管理，中央命令一下會全部統一照辦，特別狀況如何，請各局處自己管理。

黃珊珊強調，中央很早就說社交距離，去很擁擠的地方要保持社交距離，自己看在連假新聞報導，「真的有點膽戰心驚」，太多的人到熱鬧的墾丁大街，會讓防疫同的同仁，她認為CDC應該跟他們一樣睡不著覺，「政府已經說了，可是大家警覺性不高，是比較危險的狀況」。

黃珊珊呼籲，目前社區感染還在控制中，大家做好做好防護，戶外可以活動，但是做到1公尺距離，減少碰撞、感染機率，人沒有辦法綁在家裡，中央努力宣導、最事後的消毒，國人要保持安全自我防護能力。

至於五一連假是否禁止北市府員工出遊，黃珊珊強調，公務同仁還是有自主行為能力，做了規定能不能執行？「各位常常要我訂規定，訂規定簡單，執行面很難」，公務人員有很多責任，她自己不敢到處亂跑，公務同仁有責任感，出遊就做好防護。

她強調，不會去下一個很難執行的命令，抓到能做什麼處罰？公務同仁都有自己的自覺，相信他們認為自己工作很重要。

至於是否要報備？黃珊珊說，中央有統一下令就統一處理，局處首長各自了解出遊狀況做相對管理，如果隱匿要懲罰還是要做相關規範。