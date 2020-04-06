台灣人悶壞了…他勸早點習慣！1建議「把自己當確診」：別人是體驗死別

▲連假期間，花蓮東大門夜市湧入遊客潮。（圖／花蓮縣政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾紛紛減少外出活動，但許多人忍不住趁清明連假出門透氣。臉書粉專「TaiwanWarmPower（台灣暖實力）」就發文，「『台灣人都悶壞了』，這是我看到很多新聞都提到的句子」，直呼這個世界已經不是3個月前的樣子，不管悶不悶最好早點習慣，「我們已經很不悶了，別人體驗到的不是悶，而是生離死別。」

粉絲專頁文中表示，「我相信之前大家一定看過很多影片，有不少國家在封城之後還有各種自娛娛人的作法」，像是一個社區中，鄰居們分別在自家陽台上隔空合唱，甚至做運動之類，看起來相當歡樂，「現在這類型的影片好像少了很多了，對嗎？」

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台灣暖實力指出，法國日前單日破1000人死亡，「不是確診，是死亡。」而世界各國稱讚的國家之一「新加坡」也止不住病毒擴散，將要實質限制人民移動自由。「我想跟大家說的是，這世界已經不是三個月前的那個樣子，而且未來也將持續這樣子的生活很長一段時間，不管你悶不悶，建議你最好早一點習慣。」

最後粉絲專頁直呼，台灣是世界上少數還能維持正常運作的國家，「我們已經很不悶了，別人體驗到的不是悶，而是生離死別。」至於真的太悶的時候，台灣暖實力也說自己只有一個建議，就是「把自己當成確診病患」，「想想你可能帶給其他人的影響，儘量待在家中，你解悶的代價是更大的經濟損失，還有大多數人的生命」、「Stay home, save lives.」。

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