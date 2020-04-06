連假到墾丁視察　陳其邁、徐國勇需「自主管理14天」？屏縣府：盼統一指示

▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日上午表示，「因為連假期間太多旅遊景點過度擁擠，會增加群聚風險，為了加強防疫量能，有到人潮壅擠的地方要自主健康管理14天，有症狀者不可上班、上學」。

由於這段期間，墾丁地區成為熱區，從中央到地方官員，均加強強度對遊客進行防疫宣導作為，到過墾丁地區，這些執勤人員需不需要自主健康管理14天，引來討論，對此，屏東縣政府希望中央疫情流行中心統一做指示。

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清明連假，墾丁湧入大批遊客，基於防疫需要，中央疫情指揮中心發佈國家級警告，勸請遊客不要到墾丁訊息，而包括行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人均南下墾丁坐鎮指揮。

另屏東縣政府也緊急成立前進指揮所，警方及衛生局人員均持大聲公穿梭在墾丁大街提醒遊客防疫作為，廣義來說，也算是到過中央疫情流中心公佈的熱點區。這些執勤人員要不要遵守中央疫情流中心的「自主健康管理14天」等措施呢？

對此，縣政府發言人黃建嘉表示，不止墾丁地區，全國還有其他熱點，均有相同現象，希望中央疫情流中心統一做指示，好讓地方尊重並有所遵循。

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