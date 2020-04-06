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國家級警報掀退房潮！業者收「墾丁加油」簡訊　苦笑：委屈只能吞

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▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國家級警報「墾丁請勿前往」發布8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

指揮中心日前針對人潮眾多的景點，發布國家級警報簡訊，不過其中有一則強調「請勿前往墾丁」，當地立刻掀起退房潮，業者無奈感歎「防疫最大只能吞下去」，但也有人認為，發國家級簡訊太誇張，且只有墾丁大街人多，不該放大到各景點，此舉嚴重打擊他們的士氣。

國家級警報發布後，墾丁大街攤商向《ETtoday新聞雲》表示，感覺很不公平，「其他地方也很多人哇！通常被針對是我們墾丁啦」，覺得有被鎖定的感覺。不過，另一名販售貼身衣物的攤商有不同的看法，雖他也明顯感受到人潮變少，但認為是連假的最後一晚，相較前幾天是剩下6成左右。

請繼續往下閱讀...

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遊客在接受體溫檢測。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著警報簡訊迅速傳播，墾丁民宿業者相繼收到下週末要求退房的訊息。據《自由時報》報導，當地業者透露，顧客在要求退房後，還說了「墾丁加油」，這讓他們苦笑，「我們高防疫規格、地區空曠通風，究竟誰要加油？」不過業者們強調，目前只能把委屈吞下肚，畢竟防疫期間，多說什麼都會變成箭靶。

屏東縣政府則成立前進指揮，白天進行旅宿實名制稽查，晚間還有史上首見的人車分流「口罩臨檢」及「墾丁大街徒步區」，大動作防疫作為，讓遊客心有所警戒。雖仍有遊客未戴口罩，但人數明顯減少。

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