陸生嗆「刀架陳時中脖子上」　不爽同學讚揚台灣防疫「笑死人了！」

▲陸生對陳時中不滿，威脅要「刀架陳時中脖子上」。（合成圖／指揮中心提供、翻攝巴哈姆特）



記者蔡紹堅／綜合報導

台灣在新冠肺炎疫情的防疫成果近期受到國際關注，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也獲民眾讚揚與喜愛。但近日卻有來台灣留學的大陸學生對此感到不滿，在微信群組內威脅「刀架陳時中脖子上」「把陳時中按在地上磨擦」，對話截圖曝光後，眾多網友都相當憤怒，立委王定宇也轉貼，希望讓司法機關來處理。

這一系列的對話出現在一個在台陸生的微信群組，對話內容大多是對台灣防疫成果的不滿，一名疑似就讀文化大學的陸生就說，「我們班的討論區裡全是讚揚陳時中抗疫得當，得當能現在一天30例，笑死人了。」

請繼續往下閱讀...

▼陸生認為台灣「防疫得當」笑死人。（圖／翻攝巴哈姆特）



對話內容中也出現許多針對指揮官陳時中的留言，其中甚至有恐嚇與威脅的用詞，一名疑似在新竹讀書的陸生就說，「刀架陳時中脖子上」「真想把陳時中按到地上磨擦」，還有人希望台灣疫情大爆發，「我希望台灣疫情大爆發，出於人道主義，我希望中招的都是台獨。」

對話截圖被貼到Dcard、巴哈姆特討論區之後很快就被大量討論，許多網友都感到很憤怒，想要肉搜出這些陸生，並希望司法機關能展開調查，避免恐嚇的暴力事件真的發生。

立委王定宇也在5日深夜轉貼了相關文章指出，「來台灣卻絲毫不尊重台灣，甚至口出恐嚇都不自知自己的無理和愚蠢，這裡面有一些已經踩到法律的紅線，也踩到作客的基本禮儀，我們要忙著防疫保護自己的國家台灣，這些，就讓司法機關處理吧！」

此外，由於其中一名學生疑似就讀文化大學，文化大學也緊急聯繫了解情況。據該名學生表示，這個帳號於他之前返回大陸後即幾乎不再使用，很可能是於這段期間被盜，看到相關留言後也非常驚訝，澄清非他所發布。

該名學生還說，很遺憾疫情發展到如今這種情況，他了解並尊重學校相關防疫政策，並對兩岸乃至全球醫護人員的犧牲奉獻表示由衷的感佩，也期待疫情能儘速平息、返回文大繼續其學業。

文大也提到，對於該案的細節還需進一步釐清與了解，但對於涉及不利部長的網路不當言論部分，予以強烈譴責，「目前新冠肺炎疫情嚴峻，盼一切以防疫為優先，相信所有師生都會支持和配合政府的政策，共體時艱！」

▼立委王定宇轉貼文章，表示「就讓司法機關處理」。（圖／翻攝臉書）

