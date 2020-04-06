獨／幼子遭霸凌！神隱14天後…護理師首度出面曝心聲：沒辦法！這是我們職責

▲高雄市某家診所遭獵巫慘停業14天，今日復業營業。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市有3位民眾3月從土耳其觀光回國後確診新冠肺炎，不過卻有網友亂傳患者的足跡史，害得無端中槍診所的護理師小孩遭受言語霸凌，診所也只好貼出公告停業半個月，而隨著清明連假結束，診所6日上午已恢復營業，護理師也首度鬆口描述當時情形。

鳳山區某家診所遭到網友獵巫，指出新冠肺炎確診患者曾到過診所內就診，診所護理師的小孩也遭到同學家長們連署，要求小朋友「請假」14天。對此，護理師在6日診所開業當天首度做出回應，她描述當時事發情形：「老師接到不明的訊息，便請我先（讓小朋友）請假，我當下說好，但是事後澄清新聞出來，我給老師看，孩子明明可以上課，老師看完、開完會後，就說：『好』，隔天小朋友就恢復上課。」

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▲診所復業第一天，病患已在門口等候。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著澄清報導出現，最後，護理師小孩並沒有請假在家14天，不過這也讓護理師大嘆：「不公平！第一線幫病人服務，家人卻遭受到這種待遇」，但護理師也感到相當無奈：「也沒辦法，這是我們的職責，遇到就遇到了。」

「沒有醫護人員站在第一線照顧人民健康，台灣醫療就會崩壞！」高雄市診所協會理事長楊宜璋表示：「基層醫師都站在醫療的底線，在疫情嚴峻時期，我們有義務找出任何疑似患者做轉檢，這是醫療診所的工作，轉檢過程難免會碰到陽性個案，醫界已加強診所防護物資及防疫消毒，縱使知道某家診醫療院所有轉診到陽性個案，也要請大家平常心對待，不是變成那家診所不能去，甚至是汙名化，呼籲民眾對待醫護人員或是醫護家屬都請大家平常心對待。」

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

在得知診所復業後，讓曾痛批民眾獵巫行為的高雄市衛生局簡任技正潘炤穎感到相當開心，不過他也提醒，爾後一旦出現社區感染或傳播階段，類似獵巫事件一定非常龐大，「面臨疫情挑戰，第一線醫護人員會秉持專業，但是在社會法治層面部分，民眾也要嚴守分際，像是假傳訊息、不當歧視、糾眾霸凌或是造成社會輿論恐慌，衛生局一定嚴法究辦。」

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