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內政部彈性上下班擴增至2hrs！　新竹縣市政府「不跟進」：急迫性不大

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▲新竹縣政府。（圖／新竹縣政府提供）

▲內政部彈性上下班時間擴增為2小時，新竹縣政府不跟進。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中5日提出「訂定彈性上班」，希望民眾可以把上下班錯開時間，透過通勤分流減少近距離的接觸機會，而內政部將擴大彈性上下班時間，由原本1小時的彈性時間改為2小時。對此，新竹縣政府表示，一直以來都有實施彈性辦公，內政部的作法，「對我們來說急迫性不大，因此目前採現成舊有的彈性辦公實施。」而新竹市政府也同樣維持舊有的彈性辦公實施。

兒童清明連假期間各大景點出現爆量人潮，讓許多人憂心讓目前防疫成果白費。陳時中5日宣布，各部會接下來會研擬訂定彈性上班的相關作法與指引，預計下周會討論定案，而內政部也率先實施，自4月6日起，內政部同仁的彈性上下班時間，從1小時擴大為2小時。

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對此，新竹縣政府則回應，一直以來都有實施彈性辦公，不過內政部的彈性2小時辦公是因同仁大部分都是依賴交通運輸工具上班，但新竹縣政府同仁大多為自行駕車，而此作法，「對我們來說急迫性不大，因此目前採現成舊有的彈性辦公實施。」此外，新竹市政府也回應，「考量同仁上下班多採騎車或開車通勤，目前上下班彈性時間維持原樣。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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