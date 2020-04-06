北市府宣布4/8開始「彈性上班」　5千名公務員2小時分流

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠疫情持續嚴峻，台北市政府決定「順時中」跟進彈性上下班，北市副市長黃珊珊6日指出，中央希望上下班尖峰時間疏散人潮，不要太集中，人事處也訂出北市彈性上班方案，打卡系統調整後，4月8日正式上線。市府也提醒，市民洽公時間不變，為上午8時至下午17時。

兒童清明連假期間各大景點出現爆量人潮，讓許多人憂心讓目前防疫成果白費。指揮官陳時中5日表示，未來各景點從停車場開始會限定一定數量，同時開闢更多行人徒步區，防止人潮太過密集，包含夜市等觀光區均做人潮管制，旅社在預約達到一定量後，也不能繼續收客人。

為了人潮管控，陳時中5日提出「訂定彈性上班」的建議，希望民眾可以把上下班錯開時間，透過通勤分流減少近距離的接觸機會。

在中央部會層級，內政部率先擴大實施，自6日起彈性上下班時間由原本1小時調整為2小時，以利同仁通勤分流，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少近距離接觸機會。

至於地方政府部分，台北市政府6日上午經過會議討論後也決定「順時中」，跟進擴大彈性上下班時間。台北市政府人事處長程本清表示，北市府上班時間為8點到9點，但因應疫情，改成彈性上班2個小時，7時30分至9時30分，將5千多名人員人流分散，但是因為週五轉運站、捷運站人潮多，因此週五提早到7點就可以上班，實施彈性2.5小時。

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