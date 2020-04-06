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戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高　林右昌：訂定彈性上班視狀況決定

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▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高 林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高，林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

清明連假結束後的第一個上班日，基隆市政府要求所有乘客必須戴上口罩才能搭乘公車、計程車，市長林右昌6日一早就前往循環站等地視察，除感謝市民朋友的配合，也呼籲大家面對疫情仍要提高警覺，否則很可能前功盡棄，讓之前努力建立的防疫出現破口。針對「訂定彈性上班」的問題，林右昌表示，市府會先評估後，再視狀況決定。

林右昌在公車處長陳新埤等人陪同下，前往公車循環站視察市民搭乘公車情形，林市長說，基隆市從今日起強制要求必須戴上口罩才搭乘公車、計程車，所有市府同仁也一律戴口罩上班，最主要的原因就是最近境外移入的個案實在非常多、無症狀感染者也偏多，我們一定要提高警覺，否則只要大家一鬆懈，就可能前功盡棄，之前的努力都白費，防疫的破口就會出現。

▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高 林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 搭乘公車的市民朋友們都非常遵守規定，都有戴上口罩。

林右昌還說，經過他觀察結果，搭乘公車的市民朋友們都非常遵守規定，都有戴上口罩，不管是任何材質的口罩都可以，只要可以維護自己健康、避免口沫傳染，配戴任何形式的口罩都可以，他也再次呼籲大家遵照中央防疫指揮中心的指示，保持社交距離、儘量戴上口罩，這是現在因應疫情升溫，保護自己也保護別人。

隨後，林右昌又在市府交通處副處長蘇先知等人陪同下，前往計程車排班地點視察，並且提醒計程車司機們，在這段防疫期間，務必做好配戴口罩及車上消毒等工作，維護自己與乘客的健康。

▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高 林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 前往計程車排班地點視察，並且提醒計程車司機們，務必做好配戴口罩及車上消毒等工作。

至於媒體提到，中央流行疫情指揮中心表示，連假曾至人潮擁擠場所，應自主健康管理14天，林市長回應，中央如何規範我們就怎麼做，如果是強制的規定的話，我們就強制，如果是勸導的話，那我們就勸導來做。

林右昌表示，防疫的工作需要全民大家一起來落實，特別是目前來說台灣都能夠守住疫情，可是只要現在我們輕忽了，我們很可能就會前功盡棄，所以在全世界疫情還在蔓延的時刻，還是要請所有國人同胞遵守自主防疫相關的規則，保護好自己，才能保護好你的家人。

而針對「訂定彈性上班」的問題，林右昌表示，只要對防疫有益的政策和做法，市府都會納入評估，並考慮實施細節，不過目前來說，我們已從6日起指示市府同仁皆須配戴口罩上班，以及保持社交距離等防疫措施，至於彈性上班時間訂定與否，市府會先評估後，再視狀況決定。

「美麗最大的祕密」

▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高 林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝）

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