國內旅遊「視同出國」！就醫需一併告知旅遊史

▲清明連假墾丁人潮多。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假結束，不少人趁假期出外國旅，中央流行疫情指揮中心針對國內11景點發布疫情警告，衛福部次長何啟功表示，建議各機關調查人員假期去向，若曾去人多的地方旅遊，未來就醫時也要一併告知，警覺性要等同於出國的程度。

指揮中心針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等，還有屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），發布疫情警示簡訊。

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▲ 墾丁地區(墾丁大街、大灣路、和平巷等觀光熱點)消毒。（圖／環保署提供）

何啟功表示，假期前就已發現墾丁等地的旅館訂房率高達八成，有預料到假期出遊人潮較大，他表示，去過人多的地方的民眾，應落實自主健康管理，外出要戴口罩、量體溫、保持乾淨。

何啟功說，若有身體不適就醫時，也要向醫師告知曾至哪裡出遊，「國旅警覺性等同出國」，讓醫師判斷是否採檢，不幸確診時，也方便指揮中心匡列接觸者等。

何啟功表示，學校也應針對校內人員，告知曾出遊的師生做好健康管理，他表示，建議各機關都可針對人員調查，確定人員假期動向，做好防疫把關。