確診前三大症狀曝！醫：發燒比例低到36%需特別注意　點出防疫最關鍵時刻

▲蔡賢龍說，過去台灣有數例無法溯源的社區感染個案，也因為潛伏期過而解除危機，但目前仍持續有零星個案發生。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍6日表示，發燒、咳嗽與喉嚨癢痛為前三大症狀；此外，初步以發燒表現的比例只有低到36.63%，「這個是需要特別注意的地方。」他提醒，當台灣初步取得防疫成績後，更必須避免警戒心的喪失，導致境外移入減少的同時，卻大量增加社區感染的可能，「清明連假後的兩個禮拜內，正是最關鍵的時刻。」

蔡賢龍在《急症最前線 投資現金流》網站指出，目前台灣因為圍堵策略初步奏效，各種防疫物資準備適當，確診人數雖多，暫時仍以境外移入為主；病患分布方面，以都會區人口密集處較高，男女分布相近；死亡率方面，以男性年紀大較高。

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蔡賢龍表示，症狀方面，發燒、咳嗽與喉嚨癢痛為前三大症狀，跟各國不同的是比例都比較低；此外，初步以發燒表現的比例只有低到36.63%，這個是需要特別注意的地方。

▼蔡賢龍指出，發燒、咳嗽與喉嚨癢痛為前三大症狀。（示意圖／記者黃克翔攝）

蔡賢龍提醒，目前疾病仍在世界上持續傳播，完全沒有任何停止的跡象；過去台灣有數例無法溯源的社區感染個案，也因為潛伏期過而解除危機，但目前仍持續有零星個案發生。

蔡賢龍指出，當台灣初步取得防疫成績後，更必須避免警戒心的喪失，導致境外移入減少的同時，卻大量增加社區感染的可能，「清明連假後的兩個禮拜內，正是最關鍵的時刻。」