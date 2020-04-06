圖／破天荒！國會防疫升級「視訊考察」　立委隔空參訪法庭

▲立法院司法法制委員會進行視訊參訪。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，立法院委員會也同步升級防疫措施，司法及法制委員會6日進行首次「視訊考察」，隔空參訪司法院所屬法庭，了解防疫措施及疫情通報機制。

在社交距離等防疫措施規範下，立法院司法及法制委員會6日議程為「視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形」。

立委們於立法院紅樓302室觀看直播視訊，由司法院人員即時說明防疫措施，視訊畫面也可隨時切換。此外，因應立院會議室啟動人數限制，除了與會立委、助理紛紛戴上口罩出席外，座位間盡量保持社交距離，整間會議室人數約在30人左右。

根據參訪議程規劃，9點30分進行出席人員介紹，9點40分視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形，由司法院秘書長林輝煌、副秘書長葉麗霞以及台北地院庭長黃珮禎、士林地院庭長蔡守訓報告。10點40分，進行「司法院及所屬機關防疫措施及執行情形簡報」，10點50分至11點30分進行綜合座談。

司委會召委李貴敏表示，3月初司委會曾邀請司法院報告防疫措施，立法院程序委員會3月31日則進行視訊會議測試，因此思考能否用遠距視訊的方式來監督行政機關，此外，也關心民眾出庭時，各法院有沒有做好相對應的防疫措施，例如民眾等開庭的狀況或是環境消毒等。