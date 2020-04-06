原料全球搶買！台灣口罩日產達1500萬片「每年破50億片」　品質國際大稱讚

▲業者說，台灣不只是口罩產量大，而且品質在國際上也被大大稱讚，「我們未來不只供應國內所需，而且可以大量外銷。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣6日起口罩日產達到1500萬片，這已是日產的最大量，每年口罩產值能夠飆破50億片，產值達到全球第二名；也因此9日開始，口罩新制解除單雙號限制外，大人14天可買9片、小孩14天可買10片。而口罩原料熔噴不織布已漲到原先價格8到10倍，全球一堆國家都在搶。

4天清明連假期間，工作人員沒休息，輪班上工守在機台前，整理口罩分袋裝箱。台灣口罩產量在新冠肺炎疫情爆發前，一天產值大約188萬片，但疫情爆發後短短1個月，暴增產量1300萬片。

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之後產線上軌道，經濟部宣布，連假產值增加，6日起可望衝到日產1500萬片，這也是產值的最頂，合計每年口罩產值能夠飆破50億片，產值達到全球第二名。

▲▼4天清明連假期間，工作人員沒休息，輪班上工守在機台前，趕工製造口罩。（圖／東森新聞）

口罩工廠業者鄭永柱接受《東森新聞》訪問指出，不只是口罩產量大，而且品質在國際上也被大大稱讚，「我們未來不只供應國內所需，而且可以大量外銷。」

本月初還會再進三台機器，口罩產值勢必陸續提升，至於日產能有辦法達到總統蔡英文宣示的2000萬片嗎？經濟部表示，還要再協調廠商。

不過，口罩原料熔噴不織布已漲到原先價格8到10倍，全球一堆國家都在搶；再來，機台關鍵組件供不應求。鄭永柱透露，唯一比較困難的是過濾層，國內製造業者應該也有做很多打算。

由於口罩產值又提升，也因此9日新制已解除單雙號限制，大人改成14天可買9片，小孩14天可買10片。至於政府口罩外交需求量則會另開生產線，與指揮中心徵調的口罩量錯開，中央強調，口罩絕對夠用。

▼口罩原料熔噴不織布已漲到原先價格8到10倍，全球一堆國家都在搶。（圖／東森新聞）