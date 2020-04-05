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狂譙陳時中遭查水表　黃智賢怒揭事實真相：我沒散布謠言

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▲▼陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

知名政論節目主持人黃智賢近日屢發文針砭政府因應新冠肺炎的政策，不過其中一篇「偉大的陳時中」卻遭人檢舉是散播新冠肺炎假消息，她因此被傳喚至警察局作筆錄，讓她氣得在臉書批評「民進黨查水表，利用疫情興文字獄」。

黃智賢表示，4月1日回家實發現有張警察送達通知書，便立刻去林口分局派出所，詢問後警方告訴她，是因為有人檢舉，3月6日發布的臉書文「偉大的陳時中」，違反《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的第14條，內容是「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」

警察告訴黃智賢，檢舉人是對「台灣的社區感染，是不是因為你裝睡？」有意見。而黃智賢堅持，「我並沒有散佈謠言或不實訊息，我的文章，只是幾次阻止了掌權者損害公眾或他人。所以，當權者找爪牙躲在暗處，想要讓警察成為血滴子，來恐嚇人民？」

黃智賢提出證明表示，「直到3月6日之前，台灣已經有3起不明來源的本土感染病例，分別是案24，27，和案34；3例找不到感染源，還不是有社區感染案例？不是社區感染，是什麼感染？」事實擺在眼前，人民卻沒有權力寫「社區感染」這四個字？掌權者有權力利用疫情壓迫人民的言論自由 ？要人民除了被洗腦，讚頌陳時中好棒棒，還要天天罵大陸很落後，除此以外，不准說話，給我閉嘴 ？

黃智賢強調，2月17日中央社報導，陳時中自己都不得不承認，是「零星的社區感染」，而自己在3月6日發文說有社區感染，卻被爪牙鷹犬們，指為散佈謠言，「要把我治罪？這是怎樣下作無恥的統治者 ？老天可以讓你稱心如意？」

黃智賢質疑，「什麼時候，我們變成沒有權力與資格質疑台灣的執政者了？是蔡英文稱帝了？還是陳時中成神了？不可批評，不能質疑，我答應你稱帝作神了嗎？」

黃智賢重身，那篇「偉大的陳時中」，質疑的非常清楚，是鑽石公主號2000多名遊客在1月31日在北台灣由玩了一整天，2月1日香港證實鑽石公主號一名遊客確診了。台灣的媒體的2月1日就報導了。之後，不斷傳來船上遊客確診，全世界矚目。「我質疑陳時中為什麼不立刻消毒遊客去過的地方，不發布消息，提醒民眾注意？陳時中通通沒有做。我錯在哪 ？所以，陳時中一個禮拜沒有警告提醒，沒有消毒，是對的？我質疑陳時中，要罰我300萬，坐牢3年以下刑期？可不可恥？」

黃智賢認為，《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，是為了防疫，為了救民於苦，可不是用來逼迫人民閉嘴，踐踏人權的；「我唯一的罪，是因為我太多次，說出真相，拆穿謊言，讓掌權者惱羞成怒，心虛的掌權者，實在拿我沒辦法，竟然用上了這一條來栽贓，直接興起文字獄。

黃智賢怒嗆，這樣的政權，還可以囂張多久？口口聲聲人權自由，但在台灣，是不是只有台獨才有自由？早說嘛！辣雞（大陸用語，意旨垃圾）。

▲▼黃智賢自爆遭查水表。（圖／黃智賢臉書）

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