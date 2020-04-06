學校緊急調查曝光！曾到11警報區「學生先請假1周」　家長留言刷爆

▲有家長曝光學校的調查簡訊，詢問孩子是否有在連假到過風景區。（圖／花蓮縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心4日針對11個熱點風景區發送防疫警報。一名網友在臉書社團上傳截圖，表示孩子的學校日前送來訊息，調查孩子是否有到過11個熱點風景區，如果有的話「請先讓孩子在家休息一周」。截圖曝光後引發許多家長討論，許多人也上傳自己的Line對話截圖表示，近期確實有老師正在調查。

為了防堵清明4日連續假期，出門旅遊的人潮造成疫情擴散，指揮中心4日針對11個熱點風景區發送防疫警報，希望民眾到風景區時要保持1公尺以上社交距離，事後也要做好適當的自主健康管理。其中金融界5日率先宣布，對員工採取防疫措施，有到過11景點旅遊的員工，6日起上班統一改為居家辦公。

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▲孩子若有在連假到過11個熱點風景區，學校建議先讓孩子請假1周。（圖／翻攝自臉書）

有網友在臉書社團「台灣各縣市疫情回報區-爆料中心」上傳一張截圖，內容是一張學校的清明連假旅遊史調查表，若孩子在連假期間有到政府公布的11個熱點風景區，「請先讓孩子在家休息一周（7天），確認沒有感冒、發燒、咳嗽或腹瀉的情況後，再讓孩子來上學。」

文章曝光後，其他網友紛紛留言「學校夠謹慎，厲害」、「學校真的很用心防疫。防止病毒帶回學校傳播」、「台中市也有老師詢問，真的讓人安心」、「我覺得這個調查很重要，現在又是非常時期，小心是好的」、「我已經自己先讓孩子請假在家看風向了」、「我也希望學校調查。」