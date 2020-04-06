抓到了！基隆港警邊境攔查　2名緬甸籍船員違法登岸

▲基隆港警邊境力防疫滴水不漏，攔阻查獲2名緬甸籍船員違法登岸。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港務警察總隊4日上午，於基隆港區內發現2名緬甸籍男子步行，員警攔查通知疾病管制署派員進行檢疫，雖無發燒、咳嗽現象，該總隊協請通譯人員到場，該2名緬甸籍船員竟欲利用船舶靠港作業期間，未經許可欲出港區管制站返回緬甸，即被員警攔檢查獲，全案依違反「入出國及移民法」移送基地檢署偵辦。

基隆港務警察總隊4日9時許，於基隆港北櫃場管制站查獲2名緬甸籍男性船員下船欲步行出港區，員警機警立即攔查，並通知疾病管制署派員到現場進行檢疫，經檢疫雖無發燒、咳嗽等現象。

警方調查，該2名緬甸籍船員竟欲利用船舶靠港作業期間，未經許可欲出港區管制站返回緬甸，即被員警攔檢查獲，經偵訊後並報請基隆地檢署以數位遠距視訊方式實施複訊，訊後檢察官裁示，將該2名外籍船員責付船務代理公司帶回原船。

警方表示，該總隊仍依防疫作業流程穿戴相關防護裝備進行偵訊，並確依警政署函頒「研商嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間辦理訊問拘捕通緝到案被告作業流程規定」SOP辦理，由於2船員為外籍船員，該總隊協請通譯人員到場，該2嫌坦承不諱，全案依違反「入出國及移民法」移送基地檢署偵辦。

基隆港務警察總隊呼籲，各港區船公司及船代業者，務必加強宣導配合中央流行疫情指揮中心公告，嚴禁外籍船員及工作人員下船登岸入境，如有違法將嚴查究責。

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