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體貼民眾「連假緩衝期」準備　林右昌：4/6起再強制戴口罩

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▲ 林右昌下令籌劃防疫演練 與基隆市民建構安全防護網。（圖／基隆市政府提供）

▲ 貼心考量民眾「未戴口罩」緩衝期準備，林右昌：清明連假後再強制戴口罩。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府依照中央防疫指揮中心指示，為防制新冠肺炎疫情，使民眾安心搭乘大眾運輸工具，即日起搭乘大眾運輸工具（鐵、公路）應全面佩戴口罩，未戴者會先予以勸導，勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

林右昌表示，自即日起基隆也將提高防疫標準推動搭乘市公車強制戴口罩行動。4月4日至5日止將設定為勸導期，會請公車處張貼公告先進行宣導與規勸；自4月6日起將開始強制實施，未戴口罩不得搭乘本市公車與客運，請民眾務必遵守規定全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。

林右昌強調，雖然雙北都已宣佈即日起搭乘市公車要強制戴口罩，不過由於基隆疫情相對非常穩定，且考量這幾天是連續假期，如果冒然立即強制實施一定會有許多民眾應變不及。所以，他經過審慎評估後決定從4月6日連假後，上班、上學第一天再開始強制實施，讓民眾可以有所緩衝並且做好準備。

自即日起，民眾倘未佩戴口罩欲乘車，將請司機進行宣導與規勸。4月6日起，如勸導不聽將可拒載並得依傳染病防治法第70條規定處3000到1萬5000元罰鍰；如有極端違法個案，將通知警方到場依社會秩序維護法處理。

林右昌再次提醒，民眾搭乘公車等大眾運輸工具時佩戴任何形式之口罩均可，不僅限外科醫用口罩；另市府也呼籲民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離。防疫是每個國民應盡的責任，每個人都是防疫小尖兵！請務必依照政府防疫指引，做好個人防疫措施。如有發燒或呼吸道症狀（咳嗽）的民眾請立即前往醫院求診，並切勿搭乘大眾運輸工具。

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