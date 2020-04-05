拉爸爸到派出所！8歲女童害羞「超萌娃音」送口罩　警聽到快哭

記者許力方／綜合報導

「爸爸，爸爸，我們可以送口罩給警察叔叔嗎？」基隆一名8歲女童3日下午拉著爸爸的手，跑到暖暖派出所，一見到警察伯伯，抱著手上的一盒口罩，害羞地扭扭身子，好不容易開口，原來是要來捐贈防疫口罩給第一線員警，讓所長相當感動。

40歲胡父表示，因疫情尚未穩定，為免家人遭受感染風險，不敢帶家人出遊，但近日和8歲女兒在家中看新聞，有檢疫者趴趴走的事件，女兒就提議把家中部分口罩捐贈給警方使用，感謝警察叔叔防疫期間的辛苦，並叮嚀外出記得戴口罩及注意健康。

▲8歲女童害羞「超萌娃音」送口罩，警聽到快哭。（圖／基隆市警察局第三分局）



父女倆下定決心後，每周都會準時到藥局排隊購買口罩，一直到集滿70枚，特地到派出所致贈第一線執勤員警。基隆市警察局第三分局暖暖派出所指出，3日下午3時許，女童拉著爸爸走進派出所，扭扭捏捏、害羞地說「警察叔叔辛苦了，出門記得要戴上口罩，注意安全也要小心。」可愛的娃音，讓一旁員警頓時感到相當窩心。

暖暖所所長徐永煌表示，很感謝女童及父親慷慨捐贈防疫口罩，讓第一線執勤員警有更安心的保護，也呼籲一線員警，新型冠狀病毒疫情當前，執勤時應戴口罩，多用肥皂勤洗手，有身體不適立即就醫，有健康的身體，才能提供民眾更好的服務。

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