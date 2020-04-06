　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台60尊↑媽祖女神齊聚　900萬信眾「線上」慶生祝禱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲60多尊媽祖女神齊聚一堂。（圖／寰宇媽祖文化國際交流協會提供）

▲60多尊媽祖女神齊聚一堂。（圖／寰宇媽祖文化國際交流協會提供）

實習記者曾筠淇／綜合報導

農曆3月23日為媽祖聖誕，全台各地祀奉媽祖的廟宇往年都會舉辦慶祝活動。台北今年則舉行了「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」，現場一次聚集60尊以上的媽祖，非常難得，主辦單位提前為女神舉行了祝壽大典，邀請信眾一同「線上」慶生，儀式十分隆重。

「寰宇媽祖文化國際交流協會」是「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」的主辦單位，他們與發起單位「旺好運平台」合作，提前為媽祖女神慶生。寰宇媽祖文化國際交流協會是由北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任理事長，成員則多為來自北港朝天宮媽祖分靈的宮廟，因此才有幸出現60尊以上媽祖共聚的罕見情況。

請繼續往下閱讀...

寰宇媽祖文化國際交流協會除了邀請北管樂團、誦經團，也準備了壽桃及鮮花素果等供品，同時為了因應新冠肺炎的疫情、避免群聚，這次則採取「線上」的方式來替媽祖慶生，並開放百位信眾領壽桃。

蔡咏鍀與「旺好運平台」的董事長許良源表示，全台媽祖難得齊聚，為了感念眾女神北上參加法會，因此除了舉辦全球疫情祈福法會，也在媽祖1061歲生日前，一同為媽祖祝壽。

「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」於3月30日至4月5日盛大舉行，為期7天，透過「科技宅法會」替代傳統拜拜的方式，與大陸共同獻上祈福，並透過粉絲團、海內外職播平台，實況轉播法會科儀，共集結高達900萬名信眾線上祝禱，成為台灣宗教史上的奇蹟，更是疫情期間的最佳模範。

ET快訊
別人放無薪假..這間公司發防疫金！「存摺照」曝光網羨慕：請問
蔡依林合唱陳奕迅「YouTube按怒人數狂飆」！網看MV傻眼
雲林警匪追逐驚悚影片曝！嫌衝撞警車氣囊爆開　滿身血被拖下車
最新10例確診「關係曝光」！群聚感染+3起..近半喪失嗅覺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵、公路即起「強制戴口罩」　沒戴者會先引導買「布口罩」

感謝守護台灣！咖啡業者用拿鐵咖啡拉花「阿中部長」憾動人心

14天領9片！台灣口罩「越領越少」長輩圖瘋傳　美女名醫嘲諷：數學死當嗎？

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

全台60尊↑媽祖女神齊聚　900萬信眾「線上」慶生祝禱

沒戴不能搭公車！暖心妹主動拿出政府5元口罩　一舉動藏洋蔥：妳太有愛了

菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

高爾宣罕見脫了...炸出「倒三角粗肌」！粉嗨翻：眼睛已懷孕

《魔獸世界》入侵《動物森友會》　12 套 WOW 服飾分享

比母親節還殺！免稅滿4000再現折200元　盤點必買10大化妝品組合

快訊／「紓困2.0」7000億融資貸款　怎麼申請17張圖一次看

EXID哈妮戴口罩合照粉絲　「保持社交距離」網讚翻！

可樂旅遊員工符合3條件　即起居家辦公7天！連假去過11警示景點也在內

柯震東「粉色帽爆復合」20歲學霸千金　IG首回應感情現況！

免上來我下去！彰縣府改「單一窗口」服務　7處全移1F中庭洽公

紓困「從寬、從速、從簡」　企業申請公股紓困超過3000件

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

新增本土病例為4歲童！爺爺美國返台染疫傳孫

女童害同學牙斷遭索賠52萬網氣炸　教育部曝真相

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

快訊／新冠肺炎再添10例！

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

確診前三大症狀曝！　醫點出防疫最關鍵時刻

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

國旅「染疫警覺性」　視同出國

醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工去了

更多熱門

相關新聞

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

旅遊時乘坐遊覽車上的畫面很常見，那神明排排坐在遊覽車上的呢？手機通訊軟體群組今日流傳一張照片，畫面裡遊覽車中，滿滿的不是遊客，而是一尊尊神明，據上傳的網友表示，是朝天宮的神尊要北上參加法會；經北港朝天宮證實，是百尊神明北上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會。

朝天宮蔡咏鍀同框蔡英文！鄉親力挺蘇治芬

朝天宮蔡咏鍀同框蔡英文！鄉親力挺蘇治芬

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

下半年好轉　北港朝天宮抽持平公籤

下半年好轉　北港朝天宮抽持平公籤

蘇治芬、張嘉郡臉書隔空「互槓」

蘇治芬、張嘉郡臉書隔空「互槓」

關鍵字：

寰宇媽祖文化國際交流協會旺好運平台蔡咏鍀許良源科技宅法會

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面