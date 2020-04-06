全台60尊↑媽祖女神齊聚　900萬信眾「線上」慶生祝禱

▲60多尊媽祖女神齊聚一堂。（圖／寰宇媽祖文化國際交流協會提供）

實習記者曾筠淇／綜合報導

農曆3月23日為媽祖聖誕，全台各地祀奉媽祖的廟宇往年都會舉辦慶祝活動。台北今年則舉行了「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」，現場一次聚集60尊以上的媽祖，非常難得，主辦單位提前為女神舉行了祝壽大典，邀請信眾一同「線上」慶生，儀式十分隆重。

「寰宇媽祖文化國際交流協會」是「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」的主辦單位，他們與發起單位「旺好運平台」合作，提前為媽祖女神慶生。寰宇媽祖文化國際交流協會是由北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任理事長，成員則多為來自北港朝天宮媽祖分靈的宮廟，因此才有幸出現60尊以上媽祖共聚的罕見情況。

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寰宇媽祖文化國際交流協會除了邀請北管樂團、誦經團，也準備了壽桃及鮮花素果等供品，同時為了因應新冠肺炎的疫情、避免群聚，這次則採取「線上」的方式來替媽祖慶生，並開放百位信眾領壽桃。

蔡咏鍀與「旺好運平台」的董事長許良源表示，全台媽祖難得齊聚，為了感念眾女神北上參加法會，因此除了舉辦全球疫情祈福法會，也在媽祖1061歲生日前，一同為媽祖祝壽。



「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」於3月30日至4月5日盛大舉行，為期7天，透過「科技宅法會」替代傳統拜拜的方式，與大陸共同獻上祈福，並透過粉絲團、海內外職播平台，實況轉播法會科儀，共集結高達900萬名信眾線上祝禱，成為台灣宗教史上的奇蹟，更是疫情期間的最佳模範。