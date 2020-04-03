感謝守護台灣！咖啡業者用拿鐵咖啡拉花「阿中部長」憾動人心

記者唐詠絮／彰化報導

令人感動！彰化吉米好站JimStuduo咖啡店長陳明雄，用一杯人像咖啡拿鐵拉花感謝「陳時中部長」，專業熟稔的指尖，15分鐘拉出陳時中唯妙唯肖的臉龐，感謝他站在前線，辛苦捍衛台灣這塊土地，守護全民健康。

▲彰化吉米好站JimStudio店長陳明雄人像拉花陳時中部長，感謝他守護台灣。（圖／陳明雄提供）。

▲彰化吉米好站JimStudio店長陳明雄人像拉花陳時中部長，感謝他守護台灣。（圖／陳明雄提供）

陳明雄從小對畫畫有興趣，原本從事工商業後，轉職經營藝文咖啡，受到不少好評，許多世界名人都是他的人像咖啡拉花對象，甚至總統蔡英文也曾到他的咖啡廳造訪，對他的人像拉花讚揚不已。

▲陳明雄用咖啡畫出陳時中部長，相當傳神。（圖／陳明雄提供）

在youtube可以看到陳明雄為陳時中人像拉花，讓許多看到的網友深為撼動！陳明雄也在臉書寫下「台灣對抗新冠肺炎病毒的實力，受到舉世的肯定。由衛福部陳時中部長帶領的防疫指揮中心，不辭辛勞地嚴格管控所有的疫情發展，令人感佩。特以此拿鐵咖啡人像畫，這是我的第8,635杯人像咖啡畫作品，僅以此代表對陳部長的敬意與謝意，部長辛苦了」。

▲陳明雄用筆畫出部長陳時中。（圖／陳明雄提供）

陳明雄不僅為陳時中做拿鐵咖啡人像拉花，更用咖啡，手畫陳時中，也希望這張咖啡畫能送到部長手中，感謝他之外，也跟他一起為台灣加油！

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