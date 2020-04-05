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快訊／東京都確診破千！「日增逾130例」再創新高　累計至少1021例

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▲▼ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

▲ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，東京都4日病例日增幅首度破百。根據《共同社》及NHK，東京都5日又有超過130人確診，加上此前的891例，累計確診人數將破千，料將超過1021例。

NHK援引東京都相關人士說法報導，都內5日新增130多人確診感染，創下日增幅最高紀錄，也是東京連續2天新病例破百。

東京都知事小池百合子5日上午登上NHK節目時呼籲，為保護自己、家人和社會，希望民眾能夠謹慎行動，非必要不應外出。

截至上午為止，日本全境累計3513人確診。此前由於群眾逐漸放鬆警戒，日本3月20日至22日連假期間鬧區人潮恢復，距今經過2週，至下週潛伏期結束為止的新增病例數引起關注。

3月下旬起，東京年輕確診個案明顯增加，截至本月4日為止的891例中有470人年齡介於20至40多歲，佔整體的五成以上。青壯年活動範圍較廣，感染風險較高，就算感染也大多屬輕症，可能在不知情的狀況下傳染他人。

日本此前修訂《新型流感對策特別措施法》，賦予首相發布「緊急事態宣言」的權力，安倍晉三對此則態度保留。考慮到宣布緊急事態會引起民眾囤貨等混亂狀況、也對日本經濟產生影響，判斷目前還沒有必要發布。

►東京新增118例！單日確診人數首度破百　疫情大失控

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