防清明連假塞爆再現　指揮中心：5/1連假景點將人、車流量管制

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡玟君／台北報導

兒童清明連假期間各大景點出現爆量人潮，讓許多人憂心讓目前防疫成果白費，也有人擔憂接下來五一連假有相同情況怎麼處理。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，未來會觀察各大飯店訂房數，當達到一定數量會採取人潮總量管制，景點如夜市等設置單一出入口，讓民眾仍然可以前往、店家也能做生意。

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳宗彥表示，此次連假期間共發布2則細胞簡訊，一則是針對11個景點一則是屏東南州以南地區，除此之外，地方政府縣市警察局也有個別措施，包括像宜蘭羅東夜市、礁溪等地點，都有做勸說保持距離，不只是宜蘭，在夜市、觀光客多的地方，地方政府都有採取勸說、請店家流量管制。

▲連假期間墾丁大街出現爆量人潮，警察在街邊宣導遊客要記得社交距離並戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，今天行政院院長蘇貞昌已和各部會針對五一連假進行討論，包括各景點從停車場開始限定一定數量，同時開闢更多行人徒步區，讓馬路也可以走，使人潮量沒有這麼密；地方包括夜市等均做人潮管制，旅社在預約達到一定量時，就不能繼續收，「希望某種程度上維持正常生活，讓防疫也能進行。」

陳時中說，未來也會希望上班族可以利用休假日去觀光，不一定要假日到景點去擠，各部會接下來會研擬訂定彈性上班相關作法與指引，預計下周會討論定案。