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排隊時人擠人！2萬人搶「免費串門遊」　黃山開放5小時急關閉

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▲為免費門票，2萬人湧進黃山。（圖／翻攝澎湃新聞）

為免費門票，2萬人湧進黃山。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

安徽黃山市29家景區4日起開放安徽籍遊客免費入園，沒想到，當天便湧進大批人潮，有民眾將現場影片上傳網路，引起輿論撻罰，認為疫情尚未完全結束，擔心若當中有「無症狀感染者」，後果將不堪設想。事後，景區表示，當景區湧入2萬人時便會閉園，未來將加強對遊客的引導和管理。

為提振疫後旅遊市場，促進當地旅遊復蘇回暖，黃山市文化和旅遊局3月30日發文，訂於4月1日至4月14日針對安徽籍居民開展為期兩周的「江淮大地串門游」活動。安徽籍居民憑本人有效證件（身份證、戶口簿）可享受黃山市指定A級旅遊景區門票免費優惠政策。

不過，有網友表示。黃山對當地遊客免費開放後出現嚴重聚集情況，自己在景區走一公里耗費兩個多小時。 影片中，密密麻麻的人群緩慢前行，其中包括兒童在內的多名遊客未佩戴口罩。

黃山風景區管理委員會工作人員指出，景區平時5時40分開門，18時閉園。5日開園2小時便已禁止遊客入園，昨日（4月4日）開園5個小時後禁止入園。「遊客入園要出示健康碼、配合提問檢查，且遊客必須佩戴口罩入園遊覽。」

安徽省黃山風景區管理委員會網站5日也同時發佈停止接待遊客的公告，由於景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。

有大陸網友表示，非常擔心人群中有「無症狀感染者」，認為在疫情尚未結束時，免費優惠遊覽「實屬添亂」，建議景區啓動線上預約服務。

▲▼為免費門票，2萬人湧進黃山。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲黃山緊急宣布閉園。（圖／翻攝微博中國黃山）

 
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