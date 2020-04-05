「救義大利」5天募款破千萬！賣菜嬤報恩捐一周所得　呂若瑟哽咽：多謝台灣

▲呂若瑟神父向外求助，5天內替家鄉義大利募款超過1000萬元。（圖／翻攝羅東聖母醫院臉書）

記者陳羿妏、游芳男／宜蘭報導

在台灣奉獻超過半世紀、長期於宜蘭羅東聖母醫院服務的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟日前向外求助，因為義大利受疫情影響，缺乏物資，希望台灣民眾可以捐款幫助。對此，1日至今，5天累積捐款金額已超過1000萬元，面對各地民眾的熱心捐助，呂若瑟也哽咽地以中文表達感謝之意。

呂若瑟提到，家鄉義大利因為受到疫情影響，除了醫療體系重創，當地更是缺乏口罩、呼吸器、防護衣等相關防護設備，另外曾一起共事過的50多名神父因救人相繼離世，他非常難過，因此向外界喊話求助，希望請台灣民眾一起「救救義大利」。

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▲呂若瑟神父與賣菜嬤。（圖／記者游芳男攝）

聽到呂若瑟向外求助的消息後，許多民眾紛紛前來熱心捐款，像是一名賣菜阿嬤帶著「8個口罩和800元」前往醫院，據悉，她一把菜賣20元，800元其實是她一星期的賣菜所得，口罩則是自己排隊存起來的，再加上受過神父治療幫助，想要報答這份恩情，此話一出讓在場聽到的人眼角泛淚；還有一名來自礁溪的老伯伯於51年前因工安意外，昏迷多日，幸好當時住在聖母醫院時受到許多義大利的神父醫治照顧後，才順利康復，家屬為報答當年恩情也前來捐款。

▲義大利醫護人員運送病患。（圖／路透）

聖母醫院表示，他們原本目標是在15日前募得1100萬元，透過這些錢購買10萬個N95口罩，不過就在5日便募得超過1000萬元，募款活動會持續進行至4月15日，由於義大利僅公立醫院可受政府補助，私立醫院完全得不到政府救援跟資助，也了解很多醫療物資有法律規範存在，將與國外廠商聯繫下，以不造成公部門困擾為前提，採雙頭並進，將物資運送至義大利。

對此，外交部回應，我國政府在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量，會進行捐贈口罩的國際援助行動。呂若瑟提到，對於台灣人的熱情幫忙，他真的非常感動，也謝謝大家的愛心「多謝、多謝」，最後也強調「義大利缺的不是錢，而是防疫物資」。



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