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國道超越龜速車「未保持50米」挨罰3千元！他不服提訴訟下場出爐

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▲▼國道,高速公路,車流,服務區。（圖／高公局提供）

▲劉姓男子遭檢舉未保持50公尺安全距離，挨罰3000元，違規記1點，他不服提行政訴訟。（示意圖／高公局提供）

記者徐愷昕／苗栗報導

劉姓男子日前時速100公里行駛在高速公路上，途中他從超車道超越前方一台時速80公里的車子後，快速變換車道切回中線，怎料卻遭檢舉未保持50公尺安全距離，挨罰3000元及記違規1點，劉男不服，認為自己超車後有隨即拉開距離，遂提起行政訴訟。苗栗地院20日審結認定他違規屬實，判他敗訴。全案仍可上訴。

劉男2019年9月20日下午時速100公里行駛於國道3號北向69.2公里處時，當時前方僅有1台時速80公里的車子，且該車前方也相當空曠，他見後方車輛逐漸減速有回堵趨勢，下定決心要超越前車。

劉男超車後切回中線，因速度非常迅速，很快就拉開了車距回到安全距離，怎料，卻被他超越的車輛檢舉「未保持安全距離」，害他挨罰3000元，以及被記違規1點。

劉男法庭上表示，自己一直都有在注意車距，且他在速限內從內側車道超車後，也有隨即穩定拉開距離，並無任何疏失，另外他也提出質疑，認為該檢舉人時速80公里在高速公路上偏慢，應行駛在外側車道較為妥當，再次強調自己沒錯，向法官聲明希望能撤銷處分。

法官勘驗案發當時的行車紀錄器，發現劉男超車後兩車車身相當靠近，推斷距離不到10公尺，但依當日天候狀況來看，超車後應保持車距50公尺較為適當；至於劉男直指檢舉人車速較慢、未行駛於外側車道一事，法官認為縱使檢舉人違規，也與劉男違規事實無相關，審結判監理站裁罰正確，劉男敗訴。

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