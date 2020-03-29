檢舉達人盯上宜蘭！　羅東鬧區10餘店家狂收200張違停罰單

▲檢舉達人出擊，宜蘭羅東中正南路10多店家收200多張交通罰單。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最近一個月，宜蘭交通違規檢舉達人，是讓宜蘭羅東鎮熱鬧市區的中正南路10多店家，收到200多張違規停車罰單，讓店家們是荷包大失血，被罰300到900元不等。警方表示，接獲檢舉照片後檢視畫面，按照違規事實舉發，民眾應依規定停車以免受罰；羅東鎮公所將派員了解，尋求解決方式。

羅東鎮民代表林聰文表示，羅東鎮中正南路停車違規被檢舉魔人拍照時間不分時段，其中有是檢舉人凌晨1時許不睡覺，跑到中正南路拍照，因這個路段沒有劃紅線，違規情形包括未順向停車、在人行道上臨停等。

「受害者」之一、角鋼行的賴姓店家表示，貨車開進自家騎樓載貨，才短短幾分鐘時間就被拍照，他開店將近50年，從未與人結怨，不知檢舉人為何專挑這裡找麻煩。另，羅東鎮中正南路郵局對面店家車輛首當其衝，2月至今，每個店家收到的罰單，少則8張，最多20張。

宜蘭最近常有檢舉達人出擊，如宜蘭市女中路2段南山人壽大樓附近，也被檢舉停在路旁汽機車，車輪超出白線違規停車，數十輛車被開罰單。

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