車禍送醫「驗出乙醇超標」挨罰！騎士：我沒喝酒…法院查出原因判撤銷

▲文姓男子日前車禍送重傷送醫，因體內被驗出酒精濃度超標，挨罰1.5萬，他不服提遂行政訴訟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

文姓男子日前在台中市騎車時發生嚴重車禍，經送醫抽血，他體內被驗出乙醇超標，警方依違反《道路交通管理處罰條例》向他開罰1.5萬元，並吊扣駕駛執照12個月。文男聲稱自己沒有喝酒，不服挨罰提起行政訴訟。法院審理時認為，文男被救治時有接受輸血、乳酸林格氏液的輸注等治療，受影響下體內酒精確實可能呈現偽陽性結果，審結判定他無酒駕，得撤銷罰單。

2019年4月28日下午3點多，文男騎車行經北屯區庄美街與后庄三街路口處時發生交通事故，雖未致人受傷，但警方仍依法對他進行酒精濃度檢測，經醫院抽血，文男被驗出血液中含有乙醇46.1mg/dl，換算下來等同酒測值0.23毫克，因已明顯超出規定標準，警方依道路交通管理處罰條例向他開罰1萬5000元，並吊扣駕照12個月。文男認為自己沒有酒駕，不服裁罰，遂提起行政訴訟。

法庭上文男稱自己從未有飲酒習慣，被測出酒測值0.23毫克相當不合理，不僅搬出同天上班的老闆與同事協助作證，強調沒有喝酒外，另外也拿出醫院當時的檢測證明，表示當初醫院有建議「可以用氣相層析法做進一步（酒測）確認」，警方應該做進一步確認才對。

台中地院審理時認為，文男事故當天受重傷送醫就診，在接受乙醇（酒精）檢驗前，已先接受輸血和大量乳酸林格氏液的輸注治療，受干擾下體內確實可能出現偽陽性結果，對此難以判定文男確實有吃任何含有酒精成分的食物，且當時警方也未積極嘗試透過其他方法再做檢測，故單憑以上述證據，難認文男有酒駕嫌疑，審結判定台中交裁處裁罰有誤，罰單應撤銷，文男免罰。

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