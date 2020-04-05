學生不戴口罩反控「侵害受教權」　教授受夠怒了：自身水準問題

▲實踐大學防疫測量體溫。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心定「社交距離」規範。教育部也通知各校，如果不能維持室外1公尺，室內1.5公尺的社交距離，就要戴口罩。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪表示，通知了當然就照做，結果有學生不滿意，覺得侵害受教權。

教育部通知提到，為降低學校感染與傳播機會，校內師生活動仍應盡量拉開至規定的社交距離，若不能維持，即應配戴口罩。並強調，校內要嚴格執行社交距離規範，若不能維持室外1公尺、室內1.5公尺，就全面配戴口單，而實驗室、研討室因較密閉，同樣近距離接觸都要戴上口罩。

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包正豪在臉書表示，既然教育部都通知了，當然照做，所以就像沒有配戴口罩者，不能搭乘捷運、高鐵和台鐵一樣，學生沒戴口罩也不應該進教室，因為教室是密閉空間。結果學生不滿意，覺得侵害受教權。

包正豪說，真受夠學生把受教權三字掛在嘴上，然後隨便什麼事情都去扯這個，卻不真正去上課。他認為，特立獨行沒有不好，只要不影響他人即可，但我行我素，不顧及旁人，那就是自身水準的問題。很遺憾，有問題的學生還蠻多的外，有些家長也是。