女兒從泰國回來！官員爸不捨她隔離　親赴機場接回家...結果慘了

▲中國大陸防疫重點轉向境外輸入。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸防疫重點轉向境外輸入個案，不過，四川攀枝花當地的一家國營煤礦企業官員，其女兒3月中從曼谷返回四川，這名官員「愛女心切」，竟然沒有遵循隔離規定將人送往隔離所，也沒有向上報備。最終因「違反疫情防控紀律規定」遭到受到免職處理。

四川攀枝花紀委監委微信公眾號 3 日發佈通報，3 月 13 日凌晨 3 時左右，攀煤 ( 集團 ) 公司花山煤礦機電運輸部部長張天雲在女兒從泰國曼谷返回國內時，開車將其接回家中，未向社區報備，違反疫情防控紀律規定。幾個小時後，這名部長一如往常到公司上班。

通報提到，四天後，當地公安局在摸排（即逐戶調查）過程中，發現張天雲的女兒從泰國曼谷返回的情況後，立即按照新冠肺炎疫情防控要求，將其轉運至集中隔離醫學觀察點，並對相關接觸人員實施居家隔離觀察管控。

通報提到，當地目前疫情防控重點在於「外防輸入」，對境外輸入個案的掌握是重中之重，而張天雲明知疫情防控工作紀律和措施，卻還是違反相關規定，不但自己需居家隔離，還連帶影響同步部門6 人不能正常工作，有關部門決定將張天雲免職處理。

據官方最新數據，截至4月5日0時，四川省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例558例（其中19例為境外輸入），已治癒出院539例，死亡3例，目前在院隔離治療16例，533人正在接受醫學觀察。其中，4月4日0-24時，四川新增1例確診病例即是境外輸入，這名22歲女性3月27日從英國經柬埔寨返回成都。

▲泰國當地也有不少疫情傳出。（圖／達志影像／美聯社）