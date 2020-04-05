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第4艘染疫公主郵輪！　「2死12確診」珊瑚公主號漂流2週終停靠邁阿密

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▲▼ 珊瑚公主號郵輪。（圖／路透）

▲ 珊瑚公主號郵輪4日終於獲准停靠邁阿密。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國公主郵輪集團（Princess Cruise）旗下又一艘郵輪「珊瑚公主號」（Coral Princess）爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，3日在美國佛羅里達州羅德岱堡碼頭被拒絕停靠，載著1000名乘客及878名船組員順著美國大西洋沿岸南下約50公里，4日終於停靠邁阿密，已有2名乘客死亡，至少12人確診感染。

經過佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）等政界人士數日談判，此前2艘同樣爆出疫情的尚丹號（Zaandam）及鹿特丹號（Rotterdam）郵輪成功克服政治阻力，獲准停靠羅德岱堡碼頭，3日撤離船上人員。德桑提斯表示，他不希望生病的乘客被拋棄在他的州內。

珊瑚公主號3日因此一直在波多黎各附近海面漂流，等待獲准駛入羅德岱堡碼頭。但佛州海岸警衛隊官員拒絕，「基於這艘船上的危險情況，我已經確認船上存在不可接受的醫療風險，因為新冠病毒的高傳染力，對船上人員、第一時間出動的人員及第七區港口的安全構成威脅。」

《衛報》報導，船上已經出現2起死亡案例，分別來自南卡羅來納州及佛羅里達州。南加州居民貝斯勒（Lori Bessler）幾周來一直試圖讓她的母親和繼父下船，持續和其他乘客家屬討論狀況，「（乘客的）家屬都很震驚且難以置信。海岸警衛隊怎麼能夠見死不救，拒絕讓他們進入自己的國家呢？」

繼鑽石公主號、至尊公主號及紅寶石公主號，珊瑚公主號3月初啟程，本應在3月19日停靠阿根廷布宜諾斯艾利斯，但當時各國陸續關閉邊境，僅有來自南美洲的乘客獲准下船，此後的2周只得向北航行，無法停靠任何港口。

公主郵輪公司發表聲明說明，珊瑚公主號停靠邁阿密後，需要幾天時間來撤離所有乘客。其中大部分人會搭機返家，船組員則需留在船上，不需要住院治療的患病乘客也會被要求留下，「有任何呼吸道症狀或此前患病、正在恢復中的人員都將留在船上，等待船醫進行檢查。」

►「毒公主」再現？珊瑚公主號12人染新冠肺炎　載千名乘客駛向佛州

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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