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「連假衝擊疫情？4／10見分曉」　醫曝防疫18點：追劇救國家、儲滿悠遊卡

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▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲4天清明連假各地出現出遊人潮，圖為2日晚間的墾丁大街。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

重症名醫陳志金5日發文表示，清明連假的人口流動與群聚，是否會對新冠肺炎疫情產生怎麼樣的衝擊，4月10日的記者會見分曉。他也整理防疫期間要注意的18點事項，像是「把悠遊卡儲滿」、「無聊的會議不要開，真的要開，改用視訊」、「打電動、追劇、看書就能救國家。」

陳志金在臉書進一步解釋為何是4月10日，「最多人的潛伏期是5天左右，加上2天的檢測，所以，估計這天前後就可以看出效果。」

請繼續往下閱讀...

陳志金也分享「你可以怎麼做」的18點事項，「天佑台灣！」

1、留意這幾天自己有沒有感冒症狀？結膜炎？腹瀉？（別以為是出遊吃壞肚子）。前線醫療人員也會特別注意的。

2、吃東西前，先聞一聞，看看自己的嗅覺、味覺有沒有怪怪的？

3、不要去醫院探病！

▼陳志金呼籲，不要跟人家約喝咖啡。（示意圖／翻攝自pixabay免費圖庫）

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

4、不是緊急的問題，別去急診：睡不著，總比長睡好！長青春痘，總比失去青春好！

5、宅在家裡，搞自閉：工作上課以外，儘量跟越少人接觸越好，打電動、追劇、看書就能救國家。

6、這段期間，不要回去探視年長的長輩，改用視訊就好。

7、講話聊天用電話或視訊，更不要見面聊團購。

8、無聊的會議不要開，真的要開，改用視訊。

9、外食不要坐下來吃，用外帶的。在公司、家裡，也不要聚在一起用餐。　

10、不要跟人家約喝咖啡，不管是朋友、客戶、還是長官的孩子。

▼陳志金說，超商購物用悠遊卡，不找零錢。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼手、零錢。（圖／記者陳俊宏攝）

11、把悠遊卡儲滿，超商購物用悠遊卡，不找零錢。

12、出門把口罩戴好，勿觸摸眼口鼻，觸摸前一定要先洗手。脫口罩要注意污染面，脫後要洗手。

13、出門不要隨便亂摸：電梯扶手、提款機、觸控螢幕、手推車... 觸摸後，一定要洗手。

14、儘量不搭電梯，改走樓梯，當然儘可能不要碰觸把手。

15、我是選擇走路上班，可以減少接觸。

16、現在配給的口罩到底是變多了？還是變少了？不會算沒關係。大腦或許會被病毒入侵，但是數學不會，數學不會就是不會。

17、遠離排隊美食，這次吃不到，下次還有機會，留得青山在。

18、停止謾罵，無論是實際的口水，還是網路上的口水，都有風險。

▼陳志金提醒，出門把口罩戴好，勿觸摸眼口鼻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

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