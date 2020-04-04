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新冠藥物臨床試驗氾濫　中國緊急喊卡

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲全球積極研發疫苗，並對藥物療效進行臨床試驗，以應對新冠肺炎疫情。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之際，全力研發解藥、疫苗成為國際共識，但據《第一財經》報導，中國目前總共有63項就藥物肺炎療效，進行的臨床試驗，但實際上，獲得國家藥監部門批准可進行臨床試驗的藥物卻只有10種。對於項目和藥物數量比例明顯不匹配的亂象，國務院3日通知喊卡，下令整頓新冠肺炎藥物臨床研究。

根據中國國務院4月3日發布的《關於規範醫療機構開展新型冠狀病毒肺炎藥物治療臨床研究的通知》，內容要求，目前已經展開（首例受試者已入組）但尚未完成的臨床研究，醫療機構應當自本文發布之日起，在3個工作日內完成向主管部門立項、登記並上傳訊息等工作。

國務院強調，若有逾期未完成的醫療機構，依法不得繼續展開臨床研究工作。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲國際新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

陸媒報導指，為了找到有效的治療新冠肺炎藥物，全球都掀起研發或找藥的大行動，包括一些新研發的藥物，或是大多數已經存在的抗病毒藥、中成藥等，都被機構用於輔助治療甚至臨床治療使用，並依此展開科學性臨床試驗。

值得注意的是，截至4月3日，在中國臨床試驗註冊中心展開的相關新冠肺炎研究，總計達535項，其中上市後藥物中，就有63個臨床試驗在進行。但是事實上，國家藥監部門批准可進行臨床試驗的只有10款藥物，包括新藥瑞德西韋，數量比例有大幅差異。

報導進一步表示，在藥物的療效研究未獲得批准前，甚至有高達73種藥物，在醫療機構進行「超說明書」使用，也就是在對病患使用時，擅自增加其適應症，宣稱對新冠肺炎據有療效。

對此，科技部社會發展科技司司長吳遠彬日前指出，太多的藥物試驗也可能存在浪費資源的問題，甚至可能影響患者的治療。因此，對於中國目前數量龐大的「藥物科研行動」，國務院要求臨床研究實行醫療機構立項審核制度。

►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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