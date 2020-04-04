解封前「加強封控」原因曝光！武漢5現象「有人不戴口罩上街」

▲武漢預計於4月8日解除封城。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

「封城」已超過2個月的武漢市預計在4月8日恢復對外交通，但武漢市官方卻在3日發布通知，要求持續做好小區「封控管理」工作。「解封」前突然下達通知，令許多人都充滿擔憂，武漢市官方4日指出，會持續要求封控管理，是由於目前武漢市疫情防控形勢依然嚴峻，尤其有部分居民防範意識有所鬆懈，出現不戴口罩上街等行為。

武漢市疫情防控指揮部表示，武漢市疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，進入了疫情防控和經濟社會發展統籌推進的新階段，4月8日開通離漢通道（解除封城）是為了便於復工復產復市，促進經濟發展，但目前武漢市疫情防控形勢依然嚴峻，外防輸入、內防擴散的任務依然艱鉅。

武漢市疫情防控指揮部指出，目前疫情風險不可掉以輕心，主要來自於5個方面，一是住院或隔離醫學觀察人數仍然較多，不容忽視；二是市外人員流入大幅增加，特別是境外返（來）漢人員持續增多，外防輸入壓力增大；三是新冠肺炎無症狀感染者和康復出院者復檢為陽性患者的出現，成為疫情防控的不穩定因素；四是隨著復工復產復市，市內人員流動聚集現像明顯；五是部分居民防範意識有所鬆懈，存在不戴口罩上街等行為。

武漢市疫情防控指揮部強調，面對武漢市存在的傳染風險，必須繼續通過小區封控管理，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑，所以要建立疫情防控長效機制，持續做好小區封控管理工作。

武漢市疫情防控指揮部提到，小區保持持續封控管理的主要目的，是為了維護小區居民的根本利益，保護人民群眾的身體健康和生命安全，有效阻斷傳染源和防止疫情擴散，早日取得抗疫鬥爭的最後勝利，「因此，需要廣大市民們理解和積極支持。」

武漢市疫情防控指揮部強調，大家要克服僥倖心理、麻痹思想，保持高度警惕，養成良好衛生習慣和防疫的自我保護措施，出門時戴口罩、保持安全距離、不參加聚集活動，自覺遵守公共場所文明秩序。